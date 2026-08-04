Esp : Fin du feuilleton, Yan Diomandé signe au Real

Esp : Fin du feuilleton, Yan Diomandé signe au Real

Liga04 août , 19:00
parCorentin Facy
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L’interminable feuilleton Yan Diomandé touche enfin à son terme. L’attaquant ivoirien du RB Leipzig va bien s’engager en faveur du Real Madrid.
D’abord ciblé par le Paris Saint-Germain et Liverpool qui ont lâché l’affaire en raison de l’imbroglio avec ses agents, Yan Diomandé est annoncé tout proche du Real Madrid depuis plusieurs jours. Le club merengue s’est entendu avec Leipzig pour un montant avoisinant les 120 millions d’euros mais la plainte de Max-Alain Gradel contre Roc Nation, la nouvelle agence qui représente les intérêts du joueur, a fortement ralenti l’aboutissement du transfert.
A tel point que ces dernières heures, en Espagne, on évoquait une possible annulation du deal. Les supporters merengue seront soulagés d’apprendre ce mardi que Yan Diomandé va finalement s’engager en faveur du Real Madrid. Bien informé sur le dossier depuis plusieurs semaines, Florian Plettenberg de Sky Sports l’affirme : « Yan Diomande au Real Madrid, la transaction est sur le point d’être finalisée cette semaine. L’accord total est désormais plus proche que jamais après les négociations d’aujourd’hui » publie sur X le journaliste qui avait démenti le « Here we go » trop précoce d’après lui de Fabrizio Romano la semaine dernière.

Diomandé au Real, c'est enfin bouclé

Finalement, avec le temps et beaucoup de négociations, un terrain d’entente a enfin été trouvé entre les différentes parties, permettant au Real Madrid de finaliser l’arrivée de l’accord ivoirien du RB Leipzig. Une excellente nouvelle pour José Mourinho, qui tient le potentiel successeur de Vinicius en cas de départ de l’ailier brésilien à Arsenal.
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En effet offensivement il ne resterait plus que Gouiri,Moumbagna et Maupay voire Timber s'il est milieu offensif je ne sais plus.

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La visite médicale ils ne font que l'état général et des radios, pas d'IRM si le problème se situe dans une zone que la radio ne peut voir et est latent tu ne t'en rend compte que le moment ou ça pête

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Cela devient plus qu'inquiétant, déjà le 4 août, aucune recrue, plusieurs départs majeurs, sans doute encore au moins une et aucune recrue équivalente ne sera achetée car la masse salariale doit restée contrôlée. La saison s'annonce compliquée à moins que la nouvelle direction trouve quelques pépites à moindre coût.

Neymar à la retraite, son père dit tout

"je me sens bien physiquement" Donc ses prestations représentent bien son niveau réel. C'est inquiétant car il n'a plus du tout le niveau d'un pro, même pour la ligue brésilienne. Il doit arrêter le massacre. De l'argent il en gagnera autrement.

Mika Godts s'impatiente, le PSG revient à la charge

Ce sont ses dirigeants qui freinent des 4 fers en se montrant très (trop ?) gourmands. Il peut faire pression sur eux pour accélérer le mouvement.

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