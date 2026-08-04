Esp : Fin du feuilleton, Yan Diomandé signe au Real

L’interminable feuilleton Yan Diomandé touche enfin à son terme. L’attaquant ivoirien du RB Leipzig va bien s’engager en faveur du Real Madrid.

D’abord ciblé par le Paris Saint-Germain et Liverpool qui ont lâché l’affaire en raison de l’imbroglio avec ses agents, Yan Diomandé est annoncé tout proche du Real Madrid depuis plusieurs jours. Le club merengue s’est entendu avec Leipzig pour un montant avoisinant les 120 millions d’euros mais la plainte de Max-Alain Gradel contre Roc Nation, la nouvelle agence qui représente les intérêts du joueur, a fortement ralenti l’aboutissement du transfert.

« Yan Diomande au Real Madrid, la transaction est sur le point d’être finalisée cette semaine. L’accord total est désormais plus proche que jamais après les négociations d’aujourd’hui » publie sur X A tel point que ces dernières heures, en Espagne, on évoquait une possible annulation du deal. Les supporters merengue seront soulagés d’apprendre ce mardi que Yan Diomandé va finalement s’engager en faveur du Real Madrid. Bien informé sur le dossier depuis plusieurs semaines, Florian Plettenberg de Sky Sports l’affirme :publie sur X le journaliste qui avait démenti le « Here we go » trop précoce d’après lui de Fabrizio Romano la semaine dernière.

Diomandé au Real, c'est enfin bouclé

Finalement, avec le temps et beaucoup de négociations, un terrain d’entente a enfin été trouvé entre les différentes parties, permettant au Real Madrid de finaliser l’arrivée de l’accord ivoirien du RB Leipzig. Une excellente nouvelle pour José Mourinho, qui tient le potentiel successeur de Vinicius en cas de départ de l’ailier brésilien à Arsenal.