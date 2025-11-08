OM : Son ennemi revient, Benatia souffre en silence

Mis à l’écart depuis le début de saison, Neal Maupay sort du placard. L’attaquant de l’Olympique de Marseille apparaît dans le groupe pour affronter le Stade Brestois ce samedi. Sa réintégration semblait pourtant compromise dans la mesure où le directeur du football Medhi Benatia s’y opposait de manière catégorique.

eut-être que Neal Maupay sera dans le groupe, envisageait l’Italien. Pourquoi maintenant ? Parce que je le vois mieux physiquement, il est plus positif, mais on verra après l'entraînement. » Roberto De Zerbi a pris tout le monde à contrepied. Devant les journalistes vendredi, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a annoncé la possible réintégration d’un banni. « P, envisageait l’Italien.

La séance est passée et l’attaquant de 29 ans a bien été convoqué pour le match de Ligue 1 face à Brest ce samedi. Il était bien difficile de prédire une telle décision pour Neal Maupay qui n’a pas disputé un seul match avec l’équipe première cette saison. Sa seule présence dans le groupe, c’était contre le Paris FC (5-2) lors de la 2e journée. Depuis, l’ancien joueur de l’OGC Nice est au placard à cause de son refus de partir cet été.

L’Olympique de Marseille a tout fait pour le pousser vers la sortie. Et plus précisément vers Sassuolo, Valence, le FC Séville ou encore Getafe. Mais Neal Maupay s’est montré déterminé à aller jusqu’au bout de son contrat en 2028. Irritée, la direction l’a exclu de la liste des joueurs pour disputer la Ligue des Champions. Le banni n’était même pas autorisé à s’entraîner avec les pros, ni à évoluer avec la réserve. Du moins jusqu’au week-end dernier et le match contre Seyssinet (1-0) durant lequel il a marqué sur penalty.

Cette apparition avec la N3 était sans doute une préparation avant son retour dans le groupe de Roberto De Zerbi. L’entraîneur marseillais, confronté à une hécatombe et à la fatigue de Pierre-Emerick Aubameyang, a souhaité ajouter une solution supplémentaire devant. Medhi Benatia n’a pas pu s’y opposer alors que le directeur du football ne supporte pas le comportement de l’attaquant. Selon L’Equipe, le dirigeant considère que Neal Maupay s’accroche à son contrat au risque de nuire à l’institution. Autant dire que le joueur réintégré n’est pas sorti d’affaire.