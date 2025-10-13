OM : Son armada s'agrandit, De Zerbi se régale

En plein travail de réathlétisation, Geoffrey Kondogbia et Hamed Junior Traoré se rapprochent d’un retour à la compétition. Les deux joueurs de l’Olympique de Marseille devraient vite réintégrer le groupe et augmenter le nombre de solutions à la disposition du coach Roberto De Zerbi.

Alors que de nombreux clubs comptent leurs blessés pendant la trêve internationale, c’est tout l’inverse pour l’Olympique de Marseille . L’actuel dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1 reçoit plutôt de bonnes nouvelles de la part de son staff médical. Ce lundi, on apprend dans les pages de La Provence que Robinio Vaz ne souffre d’aucune véritable blessure. L’attaquant marseillais a préféré déclarer forfait pour le rassemblement de l’équipe de France U19. Mais sa petite alerte à la cuisse ne suscite plus aucune inquiétude en interne. Le jeune talent ne s’éternisera pas à l’infirmerie que deux autres Olympiens s’apprêtent à quitter.

Toujours d’après le quotidien régional, Geoffrey Kondogbia (mollet) et Hamed Junior Traoré (cuisse) terminent leur réathlétisation et devraient vite réintégrer le groupe. Si tout se passe comme prévu, Roberto De Zerbi pourra compter sur eux pour le match de Ligue 1 face au Havre samedi. Rappelons que le milieu offensif prêté avec option d’achat par Bournemouth n’a disputé qu’une seule rencontre sous ses nouvelles couleurs, c’était contre l’Olympique Lyonnais (0-1) le 31 août dernier.

Des retours bienvenus

L’international ivoirien, recruté pour concurrencer Igor Paixão sur le couloir gauche, sera probablement intégré de manière progressive étant donné son manque de rythme. L’ancien joueur de l’AJ Auxerre représente tout de même une solution supplémentaire dans l’effectif fourni de Roberto De Zerbi. Compte tenu du calendrier qui prévoit un enchaînement de sept matchs en trois semaines jusqu’à la prochaine trêve internationale, avec notamment les affiches de Ligue des Champions contre le Sporting Portugal et l’Atalanta Bergame, l’entraîneur olympien ne s’en plaindra pas.