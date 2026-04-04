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Habib Beye et Medhi Benatia

OM : Son annonce n’a pas plu, Beye s’est fait recadrer

OM04 avr. , 19:30
parEric Bethsy
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Agacé par les critiques, Habib Beye a fièrement rappelé son contrat jusqu’en 2027. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille se dit certain de rester la saison prochaine. Mais les changements à venir en interne ne lui garantissent absolument rien.
Avant le choc à Monaco dimanche, Habib Beye a montré une étonnante sérénité en conférence de presse. Le coach de l’Olympique de Marseille a affiché ses certitudes en ce qui concerne son avenir. Histoire de répondre aux critiques, l’ancien entraîneur du Stade Rennais a certifié qu’il méritait son contrat jusqu’en 2027. Un bail qu’il estime suffisant pour lui garantir sa place sur le banc marseillais la saison prochaine. Ce n’est pourtant pas l’avis de Jérôme Rothen, surpris par la communication du technicien.

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« Je ne comprends pas qu'il parle comme ça. Laisse ça de côté, a conseillé le consultant de RMC. Bien sûr que les journalistes posent des questions mais tu n'es pas obligé de répondre à tout et surtout de donner autant de certitudes parce que tu bombes le torse alors qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de le faire. On voit tous les matchs de l'OM, tu es sur courant alternatif. Si tu défends ta position en disant qu'aujourd'hui tu es troisième alors que tu étais quatrième quand tu as pris l'équipe, dans ce cas je vais te dire que tu as ta troisième place grâce aux très mauvais résultats de Lyon. »
« Et surtout, Monaco a rattrapé son retard, il y avait neuf points d'écart à un moment. Si tu veux être juste, tu dis tout ça. Pour moi, cette fois-là, il a trop parlé. Mais peu importe parce que tu verras que quelque soit ce qu'il arrive à mettre en place, au mois de juin les cartes seront forcément redistribuées parce qu'il faudra attendre l'arrivée du nouveau président et celle du nouveau directeur sportif », a prévenu Jérôme Rothen, pas du tout certain de retrouver Habib Beye à la reprise cet été.
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T'es toujours dans l'insulte, le premier degré, le culte de la pensée unique. T'es à poil d'argument, tu me traites de raciste, de misogyne etc comme un gamin. T'es aigri t'as du te faire piquer ton goûter à l'ecole. Et non l'avis de Beye ou d'un entraîneur dont l'équipe s'est fait laver par Bruges et l'atalanta sur les reports on s'en tape. Mais il peut en parler si ça lui dit, enfin s'écouter parler plutôt avec sa rhétorique bidon approximative. Dès qu'on tend un micro à ce mec, il te raconte sa vie. Ton histoire de 1/8 ou quart on s'en tape, tous les reports demandés par les Clubs ont été acceptés, sauf celui de Lyon, trop tardif. Je reproche aux coachs de l'om de se tromper de sujets, de perdre le fil de leur intérêt. De zerbi aussi en faisait des tonnes, donnait son avis sur tout. Ton club a besoin d'être recentré sur ses enjeux sportifs. Tout autre question doit être balayée en 1 phrase pour recentrer le débat sur l'om. C'est vital et impactant pour les joueurs. Même ce point de vue, t'es incapable de le comprendre de manière objective. T'es du genre à dire : "bah quoi??? Il répond juste à la question qu'on lui pose" 😅

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wow. super vanne !

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Ça fausse la LDC, paris seront plus frais physiquement que Liverpool, pas de risque de blessure pour paris, c'est pas juste

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Cet acteur né.........Je crois pas du tout en son cinéma.

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Le gars se claque au début de l'action et malgré tout empêche Balogun de faire un un-contre-un, et tout ce qu'ils trouvent à dire c'est qu'il a une charrette? Tommasi, est bien le clown qu'on pense qu'il est. Par contre personne pour parler de Rulli et de sa position sur ce but? Comment c'est possible de se faire lober dans cette situation?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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