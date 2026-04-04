OM : Son annonce n’a pas plu, Beye s’est fait recadrer

Agacé par les critiques, Habib Beye a fièrement rappelé son contrat jusqu’en 2027. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille se dit certain de rester la saison prochaine. Mais les changements à venir en interne ne lui garantissent absolument rien.

Avant le choc à Monaco dimanche, Habib Beye a montré une étonnante sérénité en conférence de presse. Le coach de l’Olympique de Marseille a affiché ses certitudes en ce qui concerne son avenir. Histoire de répondre aux critiques, l’ancien entraîneur du Stade Rennais a certifié qu’il méritait son contrat jusqu’en 2027. Un bail qu’il estime suffisant pour lui garantir sa place sur le banc marseillais la saison prochaine. Ce n’est pourtant pas l’avis de Jérôme Rothen, surpris par la communication du technicien.

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« Je ne comprends pas qu'il parle comme ça. Laisse ça de côté, a conseillé le consultant de RMC. Bien sûr que les journalistes posent des questions mais tu n'es pas obligé de répondre à tout et surtout de donner autant de certitudes parce que tu bombes le torse alors qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de le faire. On voit tous les matchs de l'OM, tu es sur courant alternatif. Si tu défends ta position en disant qu'aujourd'hui tu es troisième alors que tu étais quatrième quand tu as pris l'équipe, dans ce cas je vais te dire que tu as ta troisième place grâce aux très mauvais résultats de Lyon. »

« Et surtout, Monaco a rattrapé son retard, il y avait neuf points d'écart à un moment. Si tu veux être juste, tu dis tout ça. Pour moi, cette fois-là, il a trop parlé. Mais peu importe parce que tu verras que quelque soit ce qu'il arrive à mettre en place, au mois de juin les cartes seront forcément redistribuées parce qu'il faudra attendre l'arrivée du nouveau président et celle du nouveau directeur sportif », a prévenu Jérôme Rothen, pas du tout certain de retrouver Habib Beye à la reprise cet été.