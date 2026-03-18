TV : Canal+ porte un coup monstrueux au streaming illégal

La direction de Canal+ ne lâche rien face à ceux qui piratent ses programmes. Mais cette fois, la chaîne cryptée a porté un coup très fort à ceux qui diffusent via internet les matches de foot et les films.

Le pressing des chaînes privées contre les pirates ne baisse pas, le streaming illégal étant devenu un business très rentable au détriment des diffuseurs. Cette semaine, au moment où la Ligue des champions est en vedette sur ses différentes chaînes, Canal+ a encore une fois frappé très fort contre ces plateformes en imposant via la justice à la société Cloudflare . Cloudflare est entre autre un des plus gros, si ce n'est le plus gros opérateur de DNS, et donc de redirection de noms de domaine, de fermer sans délai les accès à près de 19 sites majeurs en matière de piratage. Mais elle a aussi demandé à Cloudflare de mettre en place des mesures techniques pour bloquer dès cette semaine la possibilité pour ces sites de changer d'adresse, comme cela est souvent le cas dans ce jeu du chat et de la souris.

Canal+ veut lasser les téléspectateurs pirates

Pour Canal+, qui ne peut que se réjouir d'avoir eu gain de cause dans ce dossier, même si la bataille paraît éternelle, elle a surtout pour but de ramener à la raison ceux qui finiront pas craquer face à ces changements incessants d'adresse, à savoir les téléspectateurs. Assez logiquement, la chaîne cryptée sait que ces sites illégaux de streaming n'auront plus de clients si ceux qui achètent ces services doivent changer sans cesse de mode opératoire pour regarder les matchs ou les Grands Prix de F1 par exemple. Et si dans le même temps, Canal+ fait des offres commerciales raisonnables, alors le business du piratage pourrait devenir moins intéressant.

Seul problème pour Canal+, ces serveurs illégaux sont toujours à l'étranger, et souvent même en dehors de l'Europe. C'est pour cela qu'en s'attaquant à Cloudflare, le diffuseur français frappe un grand coup contre un acteur majeur d'internet, qui s'est parfois montré peu regardant sur l'utilisation de ses services.