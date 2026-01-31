Encore plombé par Rulli, l'OM replonge

20e journée de Ligue 1

Stade Jean-Bouin

Buts : Ikoné (82e) et Kebbal (90e+4) pour le PFC, Greenwood (18e, sp) et Aubameyang (53e) pour l' OM

Trois jours après son élimination douloureuse en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille s’est encore enfoncé. Une victoire facile leur tendait les bras mais les Marseillais ont été accrochés sur le terrain du Paris FC (2-2). Tout avait pourtant bien commencé pour les hommes de Roberto De Zerbi. Après une main de Mbow sans la surface, Greenwood (0-1, 18e) réussissait le penalty qu’il avait lui-même provoqué. L’OM concrétisait sa domination face à un adversaire nettement inférieure sur le plan technique.

Kebbal sans pitié pour l'OM

Un écart confirmé par le deuxième but signé Aubameyang (0-2, 53e) sur un service idéal de Greenwood. On commençait alors à envisager une valise pour le promu, pas même soutenu par son stade rempli de fans olympiens malgré l’interdiction de déplacement. Mais la partie basculait lorsque l’ancien joueur du PSG Ikoné (1-2, 82e) réduisait le score de la tête, avant la mauvaise sortie de Rulli qui provoquait un penalty dans le temps additionnel ! Une offrande pour le fan de l’OM Kebbal (2-2, 90e+4) qui arrachait le nul face au 3e de Ligue 1 relégué à 7 points du leader provisoire Lens.