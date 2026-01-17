OM : Rulli sur le départ, l'énorme surprise !

ICONSPORT_282264_0153

Infranchissable lors de sa première saison avec l’OM, Geronimo Rulli est bien plus en difficulté depuis la reprise en août dernier. Ses performances ont jeté un doute sur son avenir au sein du club phocéen.
Recruté à l’Ajax Amsterdam pour compenser le départ de Pau Lopez, Geronimo Rulli a surpris tout le monde à l’Olympique de Marseille. Le gardien argentin n’était pas un inconnu après des passages à Montpellier ou encore à Villarreal, et un statut de doublure de Dibu Martinez en sélection. Néanmoins, de gros doutes entouraient sa venue quant à sa capacité à se montrer performant et régulier dans un contexte bouillant comme celui de l’OM. Rulli a dépassé toutes les attentes, s’imposant comme l’un des meilleurs gardiens de Ligue 1 en 2024-2025.

L'OM doute de Rulli  

Vrai taulier de Roberto De Zerbi, le gardien de 32 ans est toutefois plus en difficulté depuis le début de la saison. Son irrégularité n’est pas passée inaperçue chez les dirigeants du club phocéen puisque L’Equipe nous apprend que l’avenir de Geronimo Rulli à l’Olympique de Marseille s’écrit en pointillés. En effet, le contrat de l’international argentin expire en juin 2027 et pour l’heure, aucune discussion n’a été lancée par le club. « L’avenir est plus que flou » pour l’ancien gardien de Villarreal, qui ne sait donc pas ce que lui réservent Pablo Longoria et Medhi Benatia pour son avenir. Un départ dans un peu plus d'un an est probable.
Sur le banc marseillais, Jeffrey de Lange continue de son côté d’impressionner le staff olympien. Titulaire en Coupe de France et très performant à l’entraînement, le gardien néerlandais s’impose comme un vrai numéro deux qui aspire à plus de temps de jeu. Geronimo Rulli va donc rapidement devoir retrouver son meilleur niveau s’il veut garder sa place et espérer une prolongation de l’Olympique de Marseille. Car sa dernière sortie, lors du Trophée des champions contre le Paris Saint-Germain au Koweit, n’a clairement pas rassuré ni son entraîneur, ni ses dirigeants.

