ICONSPORT_270916_0172
Robinio Vaz

OM : Robinio Vaz viré, la Roma rétablit la vérité

OM10 janv. , 21:30
parEric Bethsy
0
En désaccord avec Robinio Vaz, l’Olympique de Marseille ouvre la porte à son attaquant. La Roma et d’autres clubs européens se sont donc penchés sur ce dossier. Mais le directeur sportif romain Frederic Massara constate que les Marseillais ne sont pas forcément vendeurs.
Pablo Longoria ne plaisante pas. Lorsque des discussions pour une prolongation n’aboutissent pas, le président de l’Olympique de Marseille n’hésite pas à pousser le joueur concerné vers la sortie. Le scénario s’était produit l’été dernier avec Valentin Rongier, transféré au Stade Rennais, et risque de se répéter sur le cas Robinio Vaz. Comme son coéquipier Darryl Bakola, l’attaquant sous contrat jusqu’en 2028 ne parvient pas à s’entendre avec ses dirigeants.
Les prétentions salariales de l’ancien Sochalien sont jugées excessives. Le club phocéen a donc ouvert la porte à son départ cet hiver et plusieurs formations européennes se sont manifestées. Parmi elles, la Roma vient d’accélérer dans les négociations en espérant devancer la concurrence. Mais à travers ses échanges avec l’Olympique de Marseille, le directeur sportif des Giallorossi Frederic Massara s’est aperçu des réelles intentions de ses interlocuteurs.

Lire aussi

Robinio Vaz veut plumer l'OM, c'est confirméRobinio Vaz veut plumer l'OM, c'est confirmé
« Robinio Vaz est un grand talent mais cet accord est très improbable, a tempéré l’ancien dirigeant du Stade Rennais dans des propos relayés par le journaliste Fabrizio Romano. Je ne crois pas que l'Olympique de Marseille veuille vendre Robinio Vaz… Et si c'est le cas, il y a plusieurs top clubs intéressés, il y en a trop. » Si Frederic Massara sent le vice-champion de France réticent, c’est peut-être parce qu’il juge le prix (25 à 30 millions d’euros) beaucoup trop élevé. A moins que les décideurs marseillais veuillent tout simplement mettre la pression sur leur attaquant pour l’obliger à prolonger aux conditions proposées. En tout cas, Robinio Vaz est loin d’avoir quitté l’Olympique de Marseille et le feuilleton pourrait durer un moment.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_281658_0258
PSG

Pierre Ménès prévient, le PSG va se prendre une claque

ICONSPORT_281887_0074
CAN 2025

Algérie-Nigeria se termine en bagarre, Zidane impliqué

Endrick (photo OL)
OL

Avec Endrick, Genesio voit l’OL injouable

Fil Info

10 janv. , 21:00
Pierre Ménès prévient, le PSG va se prendre une claque
10 janv. , 20:33
Algérie-Nigeria se termine en bagarre, Zidane impliqué
10 janv. , 20:30
Avec Endrick, Genesio voit l’OL injouable
10 janv. , 20:17
CdF : Programme TV et résultats des 16es de finale
10 janv. , 20:13
CdF : Strasbourg puissance 6, les penalties sourient à Reims
10 janv. , 19:58
Bordeaux remporte le choc contre Bayonne
10 janv. , 19:57
OM : Manchester United, Roberto De Zerbi dévoile son rêve
10 janv. , 19:30
Le mercato de l’ASSE boulversé par cette mauvaise nouvelle

Derniers commentaires

Pierre Ménès prévient, le PSG va se prendre une claque

La vérité d'un match n'est pas celle d'une saison, la saison de l'OM en est le parfait exemple... Mais effectivement, il y a moins de maîtrise que la saison dernière, moins de dédoublements, de permutations, le pressing est moins intense et l'efficacité n est plus notre point fort. Et malgré tout cela, l equipe est parfaitement ds les clous ds tout ses objectifs ...

Le Nigéria maîtrise l’Algérie et rejoint le Maroc

Vu la longueur de ton message...TU parles beaucoup.et t as besoin de parler vu que tu t es incrusté dans 1 discussion sans y avoir ete invité.donc je t invités a te trouver des amis ou 1 bon psy.bonne soirée petit bo.bisous

Le Nigéria maîtrise l’Algérie et rejoint le Maroc

Certains n'attendaient que ça...

Le Nigéria maîtrise l’Algérie et rejoint le Maroc

Tu parles beaucoup trop pour ne rien dire Un parasite de plus à qui on a dit depuis tout petit qu'il était intelligent je parie. Et comme tout les parasites, ça ne répond jamais sur le fond, mais ça attaque la famille ou ça tente de décrédibiliser une personne en la taxant d'une quelconque phobie ou là en l'occurrence, en me proposant d'aller voir un psy... Bref, je t'ai bien cerné depuis depuis le départ .

OM : Manchester United, Roberto De Zerbi dévoile son rêve

Il rêve de MU alors qu'il a dit lui-même qu'il avait déchiré une offre de MU justement, bien plus rémunérée, parce qu'il préférait la pression du Vel... Encore un article de merde

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading