OM : Robinio Vaz viré, la Roma rétablit la vérité

En désaccord avec Robinio Vaz, l’Olympique de Marseille ouvre la porte à son attaquant. La Roma et d’autres clubs européens se sont donc penchés sur ce dossier. Mais le directeur sportif romain Frederic Massara constate que les Marseillais ne sont pas forcément vendeurs.

Pablo Longoria ne plaisante pas. Lorsque des discussions pour une prolongation n’aboutissent pas, le président de l’Olympique de Marseille n’hésite pas à pousser le joueur concerné vers la sortie. Le scénario s’était produit l’été dernier avec Valentin Rongier, transféré au Stade Rennais, et risque de se répéter sur le cas Robinio Vaz. Comme son coéquipier Darryl Bakola, l’attaquant sous contrat jusqu’en 2028 ne parvient pas à s’entendre avec ses dirigeants.

Les prétentions salariales de l’ancien Sochalien sont jugées excessives. Le club phocéen a donc ouvert la porte à son départ cet hiver et plusieurs formations européennes se sont manifestées. Parmi elles, la Roma vient d’accélérer dans les négociations en espérant devancer la concurrence. Mais à travers ses échanges avec l’Olympique de Marseille, le directeur sportif des Giallorossi Frederic Massara s’est aperçu des réelles intentions de ses interlocuteurs.

« Robinio Vaz est un grand talent mais cet accord est très improbable, a tempéré l’ancien dirigeant du Stade Rennais dans des propos relayés par le journaliste Fabrizio Romano. Je ne crois pas que l'Olympique de Marseille veuille vendre Robinio Vaz… Et si c'est le cas, il y a plusieurs top clubs intéressés, il y en a trop. » Si Frederic Massara sent le vice-champion de France réticent, c’est peut-être parce qu’il juge le prix (25 à 30 millions d’euros) beaucoup trop élevé. A moins que les décideurs marseillais veuillent tout simplement mettre la pression sur leur attaquant pour l’obliger à prolonger aux conditions proposées. En tout cas, Robinio Vaz est loin d’avoir quitté l’Olympique de Marseille et le feuilleton pourrait durer un moment.