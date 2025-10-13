L'OM va achever l'OL au mercato d'hiver

L’OM et l’OL sont les deux clubs intéressés par Mario Stroeykens, jeune meneur de jeu belge d’Anderlecht. Un dossier sur lequel le club phocéen a la ferme intention d’accélérer au mois de janvier.

Auteur d’un petit but en sept matchs de Jupiler Pro League depuis le début de la saison, Mario Stroeykens est pourtant l’un des grands espoirs du football belge. Le milieu offensif d’Anderlecht, qui compte 12 sélections avec les U21 des Diables Rouges, a d’ailleurs une très belle cote en Europe. L’été dernier, alors que Stroeykens n’avait plus qu’un an de contrat à Anderlecht, plusieurs clubs européens avaient pris la température pour le recruter. C’était notamment le cas à l’époque de l’Olympique de Marseille et de l’Olympique Lyonnais

Depuis, le joueur de 21 ans né à Zellik a prolongé jusqu’en 2028 avec son club formateur. Mais à en croire les informations du site TransferFeed, cela n’a rien changé aux plans initiaux de l’OM. Et pour cause, le média nous apprend que le club phocéen est toujours très intéressé à l’idée de faire venir Mario Stroeykens lors du prochain mercato hivernal. Medhi Benatia et Roberto De Zerbi voient en lui un joueur capable de compenser numériquement le départ d’Amine Harit, vendu en Turquie dans les ultimes heures du mercato et qui n’a pas été remplacé par un joueur du même profil.

Une offre de l'OM en janvier pour Stroeykens

Au milieu de terrain, l’OM a du monde avec Hojbjerg, Gomes, Vermeeren, Kondogbia ou encore O’Riley et Nadir, mais aucun de ces joueurs n’a un véritable profil de numéro dix. C’est la raison pour laquelle Marseille souhaite faire une offre en janvier pour Mario Stroeykens, valorisé par Transfermarkt à environ 10 millions d’euros. A un tel tarif en pleine saison, l’OL ne devrait pas être en mesure de s’aligner. Une bonne nouvelle pour Marseille, qui pourrait donc avoir le champ libre pour tenter de rafler la mise dans le dossier du milieu offensif d’1m77. Sauf si d’autres clubs européens agissent dans l’ombre pour s’offrir le joueur, ce que l’on ignore pour le moment.