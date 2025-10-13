ICONSPORT_268130_0054
Mario Stroeykens

L'OM va achever l'OL au mercato d'hiver

OM13 oct. , 8:20
parCorentin Facy
5
L’OM et l’OL sont les deux clubs intéressés par Mario Stroeykens, jeune meneur de jeu belge d’Anderlecht. Un dossier sur lequel le club phocéen a la ferme intention d’accélérer au mois de janvier.
Auteur d’un petit but en sept matchs de Jupiler Pro League depuis le début de la saison, Mario Stroeykens est pourtant l’un des grands espoirs du football belge. Le milieu offensif d’Anderlecht, qui compte 12 sélections avec les U21 des Diables Rouges, a d’ailleurs une très belle cote en Europe. L’été dernier, alors que Stroeykens n’avait plus qu’un an de contrat à Anderlecht, plusieurs clubs européens avaient pris la température pour le recruter. C’était notamment le cas à l’époque de l’Olympique de Marseille et de l’Olympique Lyonnais.
Depuis, le joueur de 21 ans né à Zellik a prolongé jusqu’en 2028 avec son club formateur. Mais à en croire les informations du site TransferFeed, cela n’a rien changé aux plans initiaux de l’OM. Et pour cause, le média nous apprend que le club phocéen est toujours très intéressé à l’idée de faire venir Mario Stroeykens lors du prochain mercato hivernal. Medhi Benatia et Roberto De Zerbi voient en lui un joueur capable de compenser numériquement le départ d’Amine Harit, vendu en Turquie dans les ultimes heures du mercato et qui n’a pas été remplacé par un joueur du même profil.

Une offre de l'OM en janvier pour Stroeykens

Au milieu de terrain, l’OM a du monde avec Hojbjerg, Gomes, Vermeeren, Kondogbia ou encore O’Riley et Nadir, mais aucun de ces joueurs n’a un véritable profil de numéro dix. C’est la raison pour laquelle Marseille souhaite faire une offre en janvier pour Mario Stroeykens, valorisé par Transfermarkt à environ 10 millions d’euros. A un tel tarif en pleine saison, l’OL ne devrait pas être en mesure de s’aligner. Une bonne nouvelle pour Marseille, qui pourrait donc avoir le champ libre pour tenter de rafler la mise dans le dossier du milieu offensif d’1m77. Sauf si d’autres clubs européens agissent dans l’ombre pour s’offrir le joueur, ce que l’on ignore pour le moment.
5
Articles Recommandés
ICONSPORT_258213_0204
OM

L'OM torpille le PSG pour une opération historique

ICONSPORT_272084_0348
OL

L’OL défie Lille pour une pépite de Ligue 1

ICONSPORT_269776_0635 (1)
PSG

Le PSG prépare une offre folle pour Manu Koné

ICONSPORT_273378_0833
Equipe de France

EdF : Deschamps flingue Akliouche, Walid Acherchour s’agace

FC Barcelone
Liga

Le Barça a un nouveau Lamine Yamal en réserve

Fil Info

12:40
L'OM torpille le PSG pour une opération historique
12:20
L’OL défie Lille pour une pépite de Ligue 1
12:00
Le PSG prépare une offre folle pour Manu Koné
11:30
EdF : Deschamps flingue Akliouche, Walid Acherchour s’agace
11:00
Le Barça a un nouveau Lamine Yamal en réserve
10:30
Rashford et le PSG, triste fin
10:00
L'ASSE craint un énorme coup dur
9:30
OM : Robinio Vaz apporte une excellente nouvelle
9:00
Thauvin superstar, la France commence à le gonfler
8:40
OL : Un joueur fait le Grand Chelem, c'est incroyable

Derniers commentaires

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Chiale en silence le cassos avec ton nouveau compte en bois RIRES

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

MDR pov clodo, vas brûler la commanderie et agressé vos propres joueurs, ou leurs tiré dessus à balles réelles pour les faire partir...

Paris : Le PSG reste au Parc des Princes

Je ne suis pas sûr que la décision se fait en fonction des desiderata des membres de club de supporters.

OM : Robinio Vaz apporte une excellente nouvelle

Aubam est suspendu mais doit rester avec sa sélection. Il n'aura pas la fatigue du dernier match certes.

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Ce qui marrant avec toi c'est que dès que l'on met une pièce tu te remet à danser. Danse le nabot fuyard, danse, rires. Tu es si facilement manipulable, rires.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading