OM : Robinio Vaz annonce son départ

Après avoir publié un message d’adieu de manière précipitée et de le supprimer, Robinio Vaz a confirmé son départ de l’OM sur les réseaux sociaux.

Cette fois c’est la bonne pour Robinio Vaz, qui a passé ce mercredi sa visite médicale avec l’AS Roma dans le cadre de son transfert pour 25 millions d’euros. L’attaquant de l’OM, qui avait annoncé son départ un peu trop tôt avant de supprimer son message, a remis en ligne ses adieux. Ce qui confirme l’imminence de l’officialisation du deal.

« Peuple Marseillais Il est temps pour moi d'écrire ces quelques mots.

Je veux d'abord dire merci. Merci au club, au staff, à mes coéquipiers, et surtout à vous, les supporters Marseillais pour l'amour, le soutien et l'énergie que vous m'avez donnés tout au long de cette aventure.

Porter ce maillot a été une fierté et une expérience qui m'a fait grandir, sur le terrain comme en dehors. Je garderai des souvenirs forts de chaque moment passé ici.

Aujourd'hui, un nouveau chapitre s'ouvre pour moi. C'est une décision importante pour la suite de ma carrière, prise avec respect et reconnaissance pour ce que j'ai vécu à Marseille.

Merci pour tout. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. À bientôt » a publié le futur attaquant de l’AS Roma.