OM : Roberto De Zerbi, vous ne pouvez pas comprendre

OM16 oct.
parEric Bethsy

Arrivé cet été, Angel Gomes découvre avec enthousiasme le plan de Roberto De Zerbi. Le milieu de l’Olympique de Marseille décrit un entraîneur aux méthodes à la fois efficaces et incomprises.
Si l’Olympique de Marseille n’a pas toujours été inspiré dans son recrutement, les choix opérés cet été s’avèrent pertinents. Les recrues estivales donnent satisfaction et s’adaptent parfaitement à la philosophie de Roberto De Zerbi. Ce que confirme le témoignage d’Angel Gomes. Arrivé en provenance du LOSC, le milieu de terrain se réjouit des consignes spéciales données par son nouvel entraîneur.
« Je ne veux pas en dire trop sur la tactique mais quand on joue le match, nous les joueurs, on change de position de manière à ce que nous ayons tous une partie du terrain à occuper, a expliqué l’international anglais dans un entretien accordé au Phocéen. C'est ce que nous essayons de faire dans un match. On essaie de désorganiser les autres équipes en trouvant l'espace, pour jouer sur les points forts de tous nos joueurs. » Ainsi, Angel Gomes considère l’Italien comme un entraîneur unique.
« Oui. Ce qu'il demande n'est pas pareil que ce que demandait Paulo Fonseca par exemple, c'est très différent, a comparé le Marseillais. Le style de jeu sur certains aspects peut être similaire mais très différent à la fois. C'est très difficile à expliquer, c'est complexe. Roberto De Zerbi veut que les milieux soient toujours impliqués. Il veut qu'on soit toujours tournés vers le ballon, avec l'orientation du corps aussi. On doit savoir qui est derrière nous, qui peut arriver, quand il faut jouer court, pourquoi il faut mettre le ballon dans l'espace. »

« Il demande beaucoup aux joueurs, particulièrement aux milieux parce que nous sommes la connexion de l'équipe entre la défense et l'attaque. Peut-être qu'en tant que supporter, il y a des choses que l'on ne peut pas comprendre. "Pourquoi il fait ça ? Pourquoi il a fait la passe là ?" Mais le coach voit plus loin que ça. Il sait pourquoi il nous demande ça et je pense que pour nous c'est le plus important. Si on continue de gagner, je pense que c'est le plus important », a conclu Angel Gomes après quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues.

