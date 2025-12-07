OM : Roberto De Zerbi viré, deux matchs décisifs ?

Accroché par Toulouse il y a une semaine, l’OM s’est incliné à Lille ce week-end. Une défaite qui fragilise Roberto De Zerbi, lequel joue gros lors des deux prochains matchs face à l’Union Saint-Gilloise puis Monaco.

Après un excellent début de saison, l’Olympique de Marseille tire la langue en cette fin d’année 2025 . Les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pris qu’un seul point lors des deux derniers matchs en Ligue 1 . En Ligue des Champions, tout n’est pas rose non plus avec des défaites frustrantes et évitables contre le Sporting Portugal ou encore à domicile face à l’Atalanta Bergame. Des résultats qui fragilisent Roberto De Zerbi, même si l’entraîneur italien bénéficie d’une confiance totale, tout du moins publiquement, de la part de Pablo Longoria et de Medhi Benatia.

Les deux matchs à venir en cette fin d’année 2025 contre l’Union Saint-Gilloise en coupe d’Europe et face à Monaco en Ligue 1 peuvent néanmoins conditionner la suite de la saison de l’OM. C’est en tout cas l’avis de Thomas Bonnavent, lequel s’est exprimé à ce sujet dans le Winamax FC. Pour le journaliste, deux défaites placeraient Marseille dans une position très délicate et cela dans les deux compétitions disputées par le club phocéen. De quoi mettre en délicatesse l’entraîneur italien avant les fêtes.

« Il y avait des espaces entre les joueurs… Quand Kondogbia et Vermeeren avaient le ballon et levaient la tête, il n’y avait rien devant eux. Ce n’est pas possible de jouer au ballon. Le milieu de terrain, De Zerbi le change tout le temps. Vous connaissez mon avis sur Hojbjerg, je préfère quand il est titulaire. Je donne mon avis, moi personnellement je ne suis pas inquiet sur l’ambition de podium de l’OM avec le retour des blessés » a d'abord lancé le présentateur du Winamax FC sur YouTube, avant de conclure.

La position de Roberto De Zerbi fragilisée ?

« Comme l’année dernière, je pense globalement que les individualités sauveront De Zerbi de ses ambitions de fin de saison. Je pense que l’effectif fera la différence (en Ligue 1). Cela ne dépendra que de l’OM de finir sur le podium ou non. Par contre si tu perds les deux derniers matchs de 2025 contre l’Union Saint-Gilloise et Monaco, tu peux te mettre très mal en Ligue des Champions et en Ligue 1 » a analysé le journaliste, par ailleurs grand sympathisant du club olympien et qui espère que ce scénario catastrophe sera évité par l’Olympique de Marseille avant Noël. Pour cela, il faudra montrer un bien meilleur visage que celui affiché à Lille, où les coéquipiers de Mason Greenwood ont été totalement passifs et apathiques.