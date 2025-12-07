ICONSPORT_278179_0068

OM : Roberto De Zerbi viré, deux matchs décisifs ?

OM07 déc. , 10:00
parCorentin Facy
0
Accroché par Toulouse il y a une semaine, l’OM s’est incliné à Lille ce week-end. Une défaite qui fragilise Roberto De Zerbi, lequel joue gros lors des deux prochains matchs face à l’Union Saint-Gilloise puis Monaco.
Après un excellent début de saison, l’Olympique de Marseille tire la langue en cette fin d’année 2025. Les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pris qu’un seul point lors des deux derniers matchs en Ligue 1. En Ligue des Champions, tout n’est pas rose non plus avec des défaites frustrantes et évitables contre le Sporting Portugal ou encore à domicile face à l’Atalanta Bergame. Des résultats qui fragilisent Roberto De Zerbi, même si l’entraîneur italien bénéficie d’une confiance totale, tout du moins publiquement, de la part de Pablo Longoria et de Medhi Benatia.
Les deux matchs à venir en cette fin d’année 2025 contre l’Union Saint-Gilloise en coupe d’Europe et face à Monaco en Ligue 1 peuvent néanmoins conditionner la suite de la saison de l’OM. C’est en tout cas l’avis de Thomas Bonnavent, lequel s’est exprimé à ce sujet dans le Winamax FC. Pour le journaliste, deux défaites placeraient Marseille dans une position très délicate et cela dans les deux compétitions disputées par le club phocéen. De quoi mettre en délicatesse l’entraîneur italien avant les fêtes.
« Il y avait des espaces entre les joueurs… Quand Kondogbia et Vermeeren avaient le ballon et levaient la tête, il n’y avait rien devant eux. Ce n’est pas possible de jouer au ballon. Le milieu de terrain, De Zerbi le change tout le temps. Vous connaissez mon avis sur Hojbjerg, je préfère quand il est titulaire. Je donne mon avis, moi personnellement je ne suis pas inquiet sur l’ambition de podium de l’OM avec le retour des blessés » a d'abord lancé le présentateur du Winamax FC sur YouTube, avant de conclure.

La position de Roberto De Zerbi fragilisée ?

« Comme l’année dernière, je pense globalement que les individualités sauveront De Zerbi de ses ambitions de fin de saison. Je pense que l’effectif fera la différence (en Ligue 1). Cela ne dépendra que de l’OM de finir sur le podium ou non. Par contre si tu perds les deux derniers matchs de 2025 contre l’Union Saint-Gilloise et Monaco, tu peux te mettre très mal en Ligue des Champions et en Ligue 1 » a analysé le journaliste, par ailleurs grand sympathisant du club olympien et qui espère que ce scénario catastrophe sera évité par l’Olympique de Marseille avant Noël. Pour cela, il faudra montrer un bien meilleur visage que celui affiché à Lille, où les coéquipiers de Mason Greenwood ont été totalement passifs et apathiques. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272971_0120
OL

OL : Un magicien anglais métamorphose Tolisso

ICONSPORT_275392_0035
ASSE

ASSE : Horneland limogé, vent de panique à Saint-Etienne

ICONSPORT_279190_0127
PSG

PSG : Le cas Safonov-Zabarnyi fait vriller Luis Enrique

Fil Info

11:30
L1 : Bataille de « Marseillais » pour être meilleur joueur de novembre
11:30
CdM 2026 : Les supporters de l'Algérie violentés par la FIFA
11:00
OL : Un magicien anglais métamorphose Tolisso
10:30
ASSE : Horneland limogé, vent de panique à Saint-Etienne
9:40
PSG : Le cas Safonov-Zabarnyi fait vriller Luis Enrique
9:20
Liverpool : Salah et Van Dijk veulent faire sauter Slot
9:00
Nantes : Luis Castro isolé, ses jours sont comptés
8:40
OL : Disasi supplie Lyon de le recruter

Derniers commentaires

PSG : Kvaratskhelia est un tricheur, scandale à Paris

En tout cas son premier but est très beau

PSG : Le cas Safonov-Zabarnyi fait vriller Luis Enrique

Safonof a été tres bon !2 supers arrets on peut compter sur lui

PSG : Kvaratskhelia est un tricheur, scandale à Paris

Encore l'équipe de m.rde .... Nous avons eu une semaine pour préparer ce match et ils furent tous meilleur pas plus compliqué ....

Nantes : Luis Castro isolé, ses jours sont comptés

Cela serait dommage il y a du mieux surtout depuis le retour de Lepenant avec : Abline ou Tati ou Lopès donc l'épine dorsale c'est pas mal ,manque un vrai buteur ...

100 millions pour sa star, l'OM reçoit l'offre du siècle

l'OM a 60% des droits depuis qu'elle s'est qualifié en LDC et a donc dû racheter 10% des droits de greenwood en plus !!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Nice
17145271926-7
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11152581324-11
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading