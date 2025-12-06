La Provence dégomme deux joueurs de l’OM

L'OM est passé au travers de son match à Lille ce vendredi soir, mais La Provence n'a surtout pas digéré la prestation de deux joueurs de Roberto De Zerbi.

Grosse déception à Marseille avec la défaite sur le terrain de Lille ce vendredi soir. Dans un match où rien n’a fonctionné pour l’OM , Roberto De Zerbi n’a même pas pu compter sur ses valeurs sures. Geronimo Rulli s’est troué d’entrée de jeu pour mettre son équipe en grande difficulté. Nayef Aguerd n’a pas eu l’assurance habituelle et s’est même plusieurs fois fait bouger. Pierre-Emile Hojbjerg, malade, a beaucoup manqué.

Paixao et Aubameyang dans la même galère

Et devant, en dehors d’un Mason Greenwood qui est le seul à apporter le danger, l’OM a été totalement inoffensif. Avec son expérience, Pierre-Emerick Aubameyang a souvent sauvé son équipe de situations compliquées, comme ce fut le cas face à Newcastle au mois de novembre. Mais là, le Gabonais est apparu sans énergie et sans la moindre qualité technique, ce qui lui a valu la note de 2/10 dans les colonnes de La Provence.

La pire note du match, même si son compère d’attaque Paixao n’est pas loin derrière. Le Brésilien a récolté la note de 2,5/10 et le quotidien local ne lui trouve qu’une bonne passe au coeur de la première période comme action positive. « Ensuite ? Une succession de mauvais choix et d’erreurs techniques », notent les journaliste de La Provence totalement désabusés par le niveau de jeu de l’ancien du Feyenoord Rotterdam. Souvent capable de quelques éclairs comme ce fut le cas en Ligue des Champions contre l’Ajax Amsterdam ou le Sporting Portugal, Paixoa passe aussi souvent à travers des matchs, et le joue fréquemment en solo au point d’agacer clairement ses partenaires sur certaines actions.

Avec la mauvaise série qui s’installe, l’attaque de l’OM est mise sur les nerfs alors que les choix de Roberto De Zerbi ne sont pas nombreux en l’absence d’Amine Gouiri, et vu que Neal Maupay est toujours sur liste noire.