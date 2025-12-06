ICONSPORT_279019_0074

La Provence dégomme deux joueurs de l’OM

OM06 déc. , 18:00
parGuillaume Conte
2
L'OM est passé au travers de son match à Lille ce vendredi soir, mais La Provence n'a surtout pas digéré la prestation de deux joueurs de Roberto De Zerbi. 
Grosse déception à Marseille avec la défaite sur le terrain de Lille ce vendredi soir. Dans un match où rien n’a fonctionné pour l’OM, Roberto De Zerbi n’a même pas pu compter sur ses valeurs sures. Geronimo Rulli s’est troué d’entrée de jeu pour mettre son équipe en grande difficulté. Nayef Aguerd n’a pas eu l’assurance habituelle et s’est même plusieurs fois fait bouger. Pierre-Emile Hojbjerg, malade, a beaucoup manqué. 

Paixao et Aubameyang dans la même galère

Et devant, en dehors d’un Mason Greenwood qui est le seul à apporter le danger, l’OM a été totalement inoffensif. Avec son expérience, Pierre-Emerick Aubameyang a souvent sauvé son équipe de situations compliquées, comme ce fut le cas face à Newcastle au mois de novembre. Mais là, le Gabonais est apparu sans énergie et sans la moindre qualité technique, ce qui lui a valu la note de 2/10 dans les colonnes de La Provence. 
La pire note du match, même si son compère d’attaque Paixao n’est pas loin derrière. Le Brésilien a récolté la note de 2,5/10 et le quotidien local ne lui trouve qu’une bonne passe au coeur de la première période comme action positive. « Ensuite ? Une succession de mauvais choix et d’erreurs techniques », notent les journaliste de La Provence totalement désabusés par le niveau de jeu de l’ancien du Feyenoord Rotterdam. Souvent capable de quelques éclairs comme ce fut le cas en Ligue des Champions contre l’Ajax Amsterdam ou le Sporting Portugal, Paixoa passe aussi souvent à travers des matchs, et le joue fréquemment en solo au point d’agacer clairement ses partenaires sur certaines actions. 
Avec la mauvaise série qui s’installe, l’attaque de l’OM est mise sur les nerfs alors que les choix de Roberto De Zerbi ne sont pas nombreux en l’absence d’Amine Gouiri, et vu que Neal Maupay est toujours sur liste noire. 
I. Barbosa da Paixão

I. Barbosa da Paixão

BrazilBrésil Âge 25 Attaquant

Champions League

Matchs5
Buts3
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs12
Buts3
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
2
Articles Recommandés
Valentin Barco
RCSA

Transfert à prix d’ami, Strasbourg calme Chelsea

ICONSPORT_278174_0137
Premier League

City : Le coup de génie de Cherki en vidéo

ang manchester city cartonne d entree cherki deja buteur iconsport 266836 0134 397344
Premier League

Cherki assure le spectacle, Man City relance tout

Ligue 1 logo
Ligue 1

Toulouse - Strasbourg : Les compos (19h sur Ligue 1+)

Fil Info

18:30
Transfert à prix d’ami, Strasbourg calme Chelsea
18:23
City : Le coup de génie de Cherki en vidéo
18:23
Cherki assure le spectacle, Man City relance tout
18:10
Toulouse - Strasbourg : Les compos (19h sur Ligue 1+)
17:30
L’OL hésite pour Disasi, le vestiaire a tranché
17:00
L’ASSE accusée de fausser la Ligue 2
16:30
Le Barça le sacrifie pour 80 ME, le PSG se jette dessus
16:02
Nantes-Lens : Les compos (17h sur Ligue1+)

Derniers commentaires

La Provence dégomme deux joueurs de l’OM

Pourtant il a étais bon

La Provence dégomme deux joueurs de l’OM

… en dehors d’un Mason Greenwood qui est le seul à apporter le danger… 😂😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

L’ASSE accusée de fausser la Ligue 2

Si ils avaient des joueurs de L1 ils y seraient encore!!!🤣

OL : Pas touche à Morton, le message des Lyonnais

Mais biensur!!! Le mec n’a jamais eu sa chance dans ce club et va y retourner !!!🤣🤣🤣

OL : Pas touche à Morton, le message des Lyonnais

Belle défaite hier🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221471625196
9
Brest
19155462024-4
10
Toulouse
171445520191
11
Nice
17145271926-7
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading