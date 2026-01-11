OM : Roberto De Zerbi se prend une leçon de coaching à Bayeux

Roberto De Zerbi ne s'attendait certainement pas à ça en amont du match de Coupe de France à Bayeux. L'entraineur normand, grand fan de l'OM, ne comprend pas comment l'Italien fait jouer son équipe.

Ce sera le dernier match des 16es de finale, et certainement l’un des plus attendus. Pensionnaire de Régional 1, Bayeux va affronter l’Olympique de Marseille ce mardi 13 janvier au Stade Michel d’Ornano de Caen. Une affiche qui fait saliver les joueurs amateurs, à qui tout réussit dans cette Coupe de France L’OM est toujours, avec le PSG, le tirage que tout le monde rêve d’avoir. A Bayeux, les places sont parties en quelques heures et le stade sera plein à craquer.

Un rêve éveillé pour l’entraineur local Eric Fouda, qui savoure le fait d’avoir emmené ses garçons aussi loin dans cette épreuve. Mais l’entraineur emblématique du football normand (passé par Quevilly, Hérouville, Caen, Mondeville, Oissel ou Evreux) a de grandes ambitions et compte bien, malgré sa passion pour l’OM, faire tomber l’ordre marseillais. Eric Fouda est en effet un grand supporter du club provençal, mais il est plutôt resté aux années où l’OM dominait la France et l’Europe. L’équipe actuelle dirigée par Roberto De Zerbi est loin de le faire rêver, comme il le confie sans détours à La Provence.

L'OM n'est pas le PSG, l'entraineur de Bayeux s'énerve

« Sur 25 joueurs, j’ai 8 supporters de l’OM. Je suis mordu, mon adjoint aussi… L’an dernier, notre meilleur buteur a raté un match car il avait pris sa place au Vélodrome. Ils sont contents de jouer contre l’OM, mais leur rêve, c’est aussi de battre l’OM », a lancé Eric Fouda, avant de s’attaquer à la formation dirigée par Roberto De Zerbi.