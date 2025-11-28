OM : Roberto De Zerbi est fou, Adrien Rabiot confirme

Adrien Rabiot a digéré son éviction de l'OM de l'été dernier, et il garde même en tête quelques bons moments vécus avec le passionné Roberto De Zerbi.

Viré de l’Olympique de Marseille au lancement de la saison pour une bagarre dans le vestiaire après le premier match à Rennes, Adrien Rabiot n’a toujours pas compris ce qui lui était arrivé. S’il a fait savoir, par le biais de sa mère, que la décision de Pablo Longoria de l’éjecter du club était totalement disproportionnée pour des échanges musclés comme il peut s’en passer dans tous les vestiaires, l’international français a rapidement rebondi. Dans le premier transfert de sa carrière, lui qui est toujours allé au bout de ses contrats, il a rejoint le Milan AC, où il est un pion essentiel.

Mais il garde néanmoins des souvenirs positifs de son passage à l’OM, où il a été élu meilleur joueur de la saison dernière et avait ramené le club provençal en Ligue des Champions. Mais c’est surtout ses échanges avec Roberto De Zerbi qui ont marqué l’ancien du PSG, comme il le confie dans un échange avec Sport MediaSet.

« La saison dernière, nous avons fait une bonne saison. De Zerbi est un véritable passionné de football, et lorsqu'il quittait le centre d'entraînement, il rentrait chez lui pour regarder tous les matchs. Le lendemain, peut-être en parlant tactique, il nous demandait : « Qui a regardé le match hier ? Avez-vous remarqué que… » C'est incroyable », a livré le milieu de terrain français, qui confirme donc la passion qui anime l’entraineur italien.

Ce dernier essaye visiblement de transmettre son engouement à son effectif, même si les joueurs professionnels ne sont pas toujours réceptifs aux matchs de football en dehors de leur « travail ». En tout cas, cela démontre qu’Adrien Rabiot garde aussi de très bons moments en tête de son passage à l’OM, lui qui estime que cette expérience va lui servir pour être encore plus fort à l’avenir.