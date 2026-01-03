OM : Roberto De Zerbi, c’est non !

Annoncé comme un possible candidat pour le banc de touche de Chelsea, Roberto De Zerbi n'est pas dans le premier cercle des entraineurs recherchés par le club londonien pour succéder à Enzo Maresca.

Tremblement de terre à Chelsea qui a mis fin au contrat de son entraineur, Enzo Maresca, malgré le titre de champion du monde des clubs obtenu l’été dernier. Il faut dire que les Blues traversent par moments des trous d’air importants, ce qui les empêchent totalement d’avoir des ambitions pour le titre. Seule une place en Ligue des Champions semble désormais atteignable, ce qui est une grosse déception pour un club qui a lâché plus d’un milliard d’euros en recrutement ces dernières années.

Rosenior en grand favori pour Chelsea

A l’heure où Chelsea compte 15 points de retard sur Arsenal, Enzo Maresca a donc pris la porte. Liam Rosenior est le grand candidat pour le remplacer dans les prochains jours. Mais le technicien anglais n’a pas été le seul à être sollicité. Néanmoins, l’OM peut être rassurée, Roberto De Zerbi n’entre pas, pour le moment, dans la short-list des pensionnaires de Stamford Bridge.

Selon Fabrizio Romano, plusieurs profils ont été étudiés, principalement des entraineurs jeunes qui peuvent faire changer les choses à Chelsea. Outre Rosenior, Cesc Fabregas (Côme), Francesco Farioli (Porto) et Andoni Iraola (Bournemouth) ont été contactés.

Tous les noms cités sont ceux des managers contactés par Chelsea. Ils en ont fait le tour et avancent désormais avec Rosenior. Il reste à savoir quelles candidatures seront ensuite étudiées si cela ne se faisait pas avec Rosenior, mais l’arrivée de Rosenior est en bonne voie », a lancé le spécialiste du mercato. Une façon de rappeler que, même si le profil de Roberto De Zerbi plait en », a lancé le spécialiste du mercato. Une façon de rappeler que, même si le profil de Roberto De Zerbi plait en Premier League , l’entraineur italien de l’OM n’est pas vraiment dans les petits papiers de Chelsea. Il pourrait en revanche devenir un candidat au poste à Manchester City si jamais Pep Guardiola devait se mettre de côté, comme cela se murmure de plus en plus régulièrement du côté des Sky Blues.