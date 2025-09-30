OM : Retournement de veste total sur Igor Paixao





Recrue la plus chère de l’histoire de l’Olympique de Marseille , Igor Paixao est arrivé blessé puis en petite forme, avec très peu d’impact sur le rendement offensif de son équipe. Le Brésilien provoquait quelques interrogations, les fantômes d’attaquants achetés très chers comme Vitinha ou Wahi resurgissaient dans les travées du Vélodrome. Au moment où la pression commençait déjà à monter, sachant qu’à Marseille la patience n’est pas vraiment une spécialité locale, l’ancien joueur du Feyenoord Rotterdam a retrouvé tous ses moyens contre une équipe néerlandaise bien sûr.

Auteur de l’ouverture du score au bout de 5 minutes, il a récidivé cinq minutes plus tard pour inscrire un doublé sur deux frappes de l’extérieur de la surface très précises. Un véritable récital qui a provoqué de nombreuses demandes de « pardon » de la part de ceux qui avaient pu le critiquer ces dernières semaines. En tout cas, une telle réussite représente des débuts idéaux à domicile pour l’OM et pour Igor Paixao, qui a peut-être lancé sa saison avec ce début de match tonitruant.