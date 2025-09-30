OM : Retournement de veste total sur Igor Paixao

Le premier est loin d 'être une boulette défensive. Ça s'appelle le jeu en projection ou comment mettre un but en 2 passes et un bon appel. En tout cas pour un flop, il a fait le taf.
he ho je fais quoi moi hein?^^
je m'incline, je sais pas si c'est toi qui m'en a dit du bien y a quelques jours quand j'ai chouiner sur notre milieu de terrain mais c'est vraiment une belle surprise
exactement
Oui très bonne prestation. Il m'a fait plaisir. Un des meilleurs ce soir. Il a fait beaucoup de bien au milieu.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|8
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|10
|6
|3
|1
|2
|3
|8
|5
|9
|6
|2
|3
|1
|-1
|7
|8
|7
|6
|2
|1
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|10
|13
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|6
|2
|1
|3
|-5
|9
|14
|6
|6
|2
|0
|4
|-4
|4
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|6
|0
|2
|4
|-8
|5
|13
IGOR PAIXAO LE DOUBLÉ EN 12 MINUTES 🤯🤯🤯 L'OM mène 2-0 face à l'Ajax, et c'est à vivre en direct sur CANAL+FOOT ! #OMAJA | #UCL
J'ai vanné Paixão la semaine dernière.