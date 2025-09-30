ICONSPORT_272416_0055

OM : Retournement de veste total sur Igor Paixao

OM30 sept. , 21:30
parGuillaume Conte


Recrue la plus chère de l’histoire de l’Olympique de Marseille, Igor Paixao est arrivé blessé puis en petite forme, avec très peu d’impact sur le rendement offensif de son équipe. Le Brésilien provoquait quelques interrogations, les fantômes d’attaquants achetés très chers comme Vitinha ou Wahi resurgissaient dans les travées du Vélodrome. Au moment où la pression commençait déjà à monter, sachant qu’à Marseille la patience n’est pas vraiment une spécialité locale, l’ancien joueur du Feyenoord Rotterdam a retrouvé tous ses moyens contre une équipe néerlandaise bien sûr. 
Auteur de l’ouverture du score au bout de 5 minutes, il a récidivé cinq minutes plus tard pour inscrire un doublé sur deux frappes de l’extérieur de la surface très précises. Un véritable récital qui a provoqué de nombreuses demandes de « pardon » de la part de ceux qui avaient pu le critiquer ces dernières semaines. En tout cas, une telle réussite représente des débuts idéaux à domicile pour l’OM et pour Igor Paixao, qui a peut-être lancé sa saison avec ce début de match tonitruant. 

Derniers commentaires

OM - Ajax : les compos (21h sur Canal+Foot)

Le premier est loin d 'être une boulette défensive. Ça s'appelle le jeu en projection ou comment mettre un but en 2 passes et un bon appel. En tout cas pour un flop, il a fait le taf.

LdC : L'OM explose l'Ajax Amsterdam !

he ho je fais quoi moi hein?^^

OM - Ajax : les compos (21h sur Canal+Foot)

je m'incline, je sais pas si c'est toi qui m'en a dit du bien y a quelques jours quand j'ai chouiner sur notre milieu de terrain mais c'est vraiment une belle surprise

LdC : L'OM explose l'Ajax Amsterdam !

exactement

OM - Ajax : les compos (21h sur Canal+Foot)

Oui très bonne prestation. Il m'a fait plaisir. Un des meilleurs ce soir. Il a fait beaucoup de bien au milieu.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

