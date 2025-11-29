OM : Retour inattendu, Payet a surpris Marseille

Sans club depuis la résiliation de son contrat à Vasco de Gama en juin dernier, Dimitri Payet a fait un retour remarqué à Marseille. Le milieu offensif a débarqué en tant que parrain de la collecte hivernale de la Banque Alimentaire des Bouches-du-Rhône. Un geste salué par les Marseillais.

Revoilà Dimitri Payet. Ce vendredi, le milieu offensif de 38 ans a fait son retour à Marseille. Le Réunionnais a fait une apparition surprise au Carrefour du Merlan dans le 14e arrondissement de la cité phocéenne. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille n’était pas là pour faire ses courses personnelles. Non, Dimitri Payet s’y est rendu pour lancer la collecte hivernale de la Banque Alimentaire des Bouches-du-Rhône.

Touché par la situation sociale des habitants marseillais, le meneur de jeu n’a pas hésité une seule seconde lorsque le président de la campagne lui a proposé d’en devenir le parrain. « Je dois beaucoup, j’adore cette ville, a expliqué Dimitri Payet dans des propos relayés par La Provence. Je suis amoureux de Marseille. Quand il m’a expliqué la situation de notre ville ça m’a énormément affecté. On a de la chance, nous, d’être privilégiés. On se doit par devoir et avec le cœur, d’aider tout ceux qui sont dans le besoin pour une ville qu’on aime. » Sincère dans sa démarche, le natif de Saint-Pierre ne s’est pas contenté d’appeler aux dons.

Les Marseillais ont apprécié

Dimitri Payet a lui-même participé aux achats pour aider les plus démunis. « La première chose est de donner l’exemple, a-t-il ajouté. Des courses vont être faites à Carrefour ou ailleurs. Il faut être rapide car malheureusement, ça ne dure que trois jours. » Surpris, les clients de l’hypermarché ont apprécié son geste. « Mashallah il est trop beau et trop généreux », a validé l’une d’entre eux, imitée par un autre consommateur. « Bravo et merci Dimitri, c’est carré », a-t-il réagi pour saluer l’initiative d’un acteur toujours aussi apprécié à Marseille.