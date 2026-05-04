OM-Rennes : Les dirigeants craignent une révolte populaire

Les responsables de l'OM le savent, l'ambiance risque d'être tendue pour le dernier match de la saison au Vélodrome. Une rencontre face à Rennes, l'ancien club d'Habib Beye.

Le retour des joueurs marseillais après le match à Nantes s'est déroulé de manière plutôt sympathique, puisque ce sont des chasseurs d'autographes qui ont attendu Habib Beye et son équipe. Mais, si, en apparence, il n'y a eu aucun mouvement d'humeur depuis cette rencontre cataclysmique face aux Canaris, cela s'agite dans les coulisses. Tandis que certains appellent au boycott de l'affiche entre l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais, programmée le dimanche 17 mai à 21 heures, les dirigeants de l'OM craignent surtout que ce soir-là, le Vélodrome ne cristallise toutes les colères d'une saison qui a tourné à la catastrophe pour le club phocéen, lequel vise désormais au mieux l'Europa League.

Journaliste pour L'Equipe, Anthony Clément explique que les responsables marseillais sont très inquiets avant cet ultime rendez-vous de la saison. « Chez les supporters, la résignation prime et le club craint plutôt que la colère explose au Vélodrome, pour la dernière journée, contre Rennes », précise notre confrère. Les différentes associations de supporters se sont bien gardées de communiquer sur quoi que ce soit, d'autant que la campagne d'abonnements pour la saison prochaine se prépare et qu'il faudra tout de même dialoguer avec Stéphane Richard sur ce sujet toujours très sensible.

En attendant, les places mises en vente pour ce OM-Rennes ne s'arrachent pas, alors que lors des dernières saisons, le dernier match de la saison affichait souvent complet. Mais, les supporters de l'Olympique de Marseille sont clairement choqués par ce qu'ils ont vu à Lorient, puis à Nantes, et l'humiliation est telle qu'ils sont désormais prêts à éviter de vivre une dernière purge, surtout que les places au Vélodrome ne sont pas données. Pour Stéphane Richard, qui va officiellement remplacer Pablo Longoria au début de l'été, il va falloir rapidement prouver aux fans marseillais que les leçons de cette saison 2025-2026 seront retenues.