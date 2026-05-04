OM-Rennes : Les dirigeants craignent une révolte populaire

Et encore ! Qu'il retourne chez les sardines !
il suffit de regarder les vidéos inside sur Tolisso pour se rendre compte que c'est vraiment un mec très sympa, en or, dans un vestiaire. Il est dans son rôle de capitaine quand il réclame. Ok, il en rajoute parfois, mais il se prend plus souvent des coups que les autres, et il a des antécédents de blessures qui font qu'il doit avoir peur de se reblesser. Si Caavinga est sélectionné, ais pas Tolisso, ce sera incompréhensible.
Pas lui le club va filer droit en ligue 2
Allez à 2M pourquoi pas, quand on voit Moreira sérieux c’est de la folie
Ca y'est ... maintenant que l'OL est à 2 doigts de se qualifier en LDC (avec l'argent qui va avec), on va se prendre toutes les rumeurs possibles et imaginables ...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|64
|31
|20
|4
|7
|61
|33
|28
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|32
|5
|8
|19
|29
|51
|-22
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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Stade vide contre Rennes. Je sais qu'on y va pour l'Olympique et pas pour les chèvres qui nous humilient depuis des semaines, mais on ne peut pas accepter ce qu'on nous propose depuis le début de l'année...
Ah oui. C’est officiel. L’#OM ne peut plus terminer sur le podium de Ligue 1. ❌Concurrencer la PSG ❌Se qualifier en LDC ❌Le podium ❌La Coupe De France ❌Un bon parcours européen