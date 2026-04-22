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Adrien Rabiot

OM : Rabiot viré, Pierre Ménès est toujours sous le choc

OM22 avr. , 17:00
parQuentin Mallet
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Après la défaite à Lorient le week-end dernier, l'Olympique de Marseille est de nouveau dans l'oeil du cyclone. Pour Pierre Ménès, le club de la Canebière a clairement régressé en se séparant d'Adrien Rabiot l'été dernier.
Sur la pelouse du Moustoir, l'OM n'avait qu'une chose à faire : gagner face à une équipe qui n'a techniquement plus rien à jouer. Finalement, les hommes de Habib Beye sont complètement passés à côté de leur match jusqu'à s'incliner (2-0). Une défaite qui fait très mal au classement puisque les Phocéens occupent désormais la 6e place et n'ont jamais été aussi proches de manquer le wagon européen.
Sur un plan tactique, l'entraîneur marseillais a pris cher, alors que personne n'a réellement compris sa composition de départ (Paixao et Traoré en pistons notamment). Pour Pierre Ménès, Habib Beye est, en quelque sorte, le Guardiola du pauvre, même s'il pense que les problèmes de l'OM viennent d'encore plus loin. D'une époque où Adrien Rabiot faisait ses valises.

Adrien Rabiot a manqué à l'OM

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne Youtube, Pierre Ménès a chargé la direction de l'OM et l'accuse de s'être auto-sabotée en se séparant d'Adrien Rabiot. « Le fait d’avoir viré Rabiot est la pire décision que le club pouvait prendre sur le plan sportif », a expliqué l'ancien consultant du Canal Football Club. Il faut dire que le visage affiché par l'OM a complètement changé après le départ du vice-champion du monde 2022. Les choix qui ont été faits par la direction pour pallier son départ n'ont pas été concluants, alors que lui, de son côté, est devenu un élément indispensable de la formation de Massimiliano Allegri à l'AC Milan.
Marseille peut avoir quelques regrets dans sa gestion de la crise survenue après la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe au soir de la première journée de la saison.

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Derniers commentaires

L'OL condamné à rembourser 21 millions d'euros à Botafogo

une semaine entre la plainte et le jugement? il a un pote juge au Brésil Johnny

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Du site... je ne crois pas... mais plus intelligent que toi... au vu de ce que tu dis... tout le monde peut le penser. ^^

PSG : Luis Enrique a un énorme doute et c'est rare

L annee prochaine on prend bouaddi et manu koné au milieu et en def tati de nantes et ordonez et affaire réglée . ( alvarez pour l attaque ).

L'OL condamné à rembourser 21 millions d'euros à Botafogo

tu as raison tu es trop intelligent pour être sur ce site!!! Tu devrais d'ailleurs dégager ça ferais du bien a du monde^^

L'OL condamné à rembourser 21 millions d'euros à Botafogo

Quand je vois ce sondage... j'imagine bien les supporters du PSG et ceux de l'OM cliquer sur "Oui". Mdr

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