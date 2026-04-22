OM : Rabiot viré, Pierre Ménès est toujours sous le choc

une semaine entre la plainte et le jugement? il a un pote juge au Brésil Johnny
Du site... je ne crois pas... mais plus intelligent que toi... au vu de ce que tu dis... tout le monde peut le penser. ^^
L annee prochaine on prend bouaddi et manu koné au milieu et en def tati de nantes et ordonez et affaire réglée . ( alvarez pour l attaque ).
tu as raison tu es trop intelligent pour être sur ce site!!! Tu devrais d'ailleurs dégager ça ferais du bien a du monde^^
Quand je vois ce sondage... j'imagine bien les supporters du PSG et ceux de l'OM cliquer sur "Oui". Mdr
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|28
|20
|3
|5
|62
|25
|37
|62
|29
|20
|2
|7
|57
|29
|28
|54
|30
|16
|6
|8
|49
|34
|15
|54
|30
|16
|6
|8
|45
|30
|15
|53
|30
|15
|8
|7
|52
|41
|11
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|50
|30
|15
|5
|10
|52
|45
|7
|43
|29
|12
|7
|10
|46
|37
|9
|41
|30
|10
|11
|9
|40
|44
|-4
|38
|30
|9
|11
|10
|40
|46
|-6
|37
|30
|10
|7
|13
|41
|42
|-1
|37
|29
|10
|7
|12
|38
|44
|-6
|34
|30
|9
|7
|14
|26
|40
|-14
|30
|30
|6
|12
|12
|25
|38
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|25
|30
|5
|10
|15
|25
|39
|-14
|20
|29
|4
|8
|17
|25
|46
|-21
|15
|30
|3
|6
|21
|27
|66
|-39
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Face à Pierrot (3/5) : "Beye a une guardiolite aigüe, il pense pouvoir réinventer le foot …youtu.be/xwV8KVwK_HM?is… via @YouTube