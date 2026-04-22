L'OM rêve d'un international camerounais à 12ME

L'OM a beau être secoué en interne, le club phocéen travaille déjà à son prochain mercato. Parmi les cibles du club phocéen, il y a Jackson Tchatchoua, un défenseur camerounais que Marseille suit de longue date.

Le duo Longoria-Benatia ne sera plus aux commandes de l'Olympique de Marseille pour le prochain mercato estival, et d'ores et déjà Stéphane Richard a déjà fait savoir qu'il voulait de la stabilité dans son effectif. Cependant, cela n'empêche évidemment pas de travailler sur les futurs renforts du club phocéen. Ce mercredi, le site spécialisé Transferfeed révèle que l'OM a toujours un très vif intérêt pour Jackson Tchatchoua, le défenseur international camerounais de Wolverhampton. Le club anglais, désormais certain de redescendre en Championship, va devoir faire du vide dans son vestiaire et c'est dans ce cadre que Marseille devrait faire une offre pour tenter de recruter Jackson Tchatchoua. Ce nom n'est pas tout à fait méconnu du côté de l'OM. En effet, l'an dernier, Pablo Longoria avait déjà tenté de le faire venir alors que ce dernier évoluait encore au Hellas Vérone.

L'OM adore le profil de Jackson Tchatchoua

« Cette saison, en Premier League, il a disputé trente matchs et délivré une passe décisive. En France, le Stade Rennais serait également sur les rangs. Par ailleurs, des clubs anglais comme Brentford, Fulham et Crystal Palace, ainsi que le Betis Séville et Villarreal en Espagne, auraient également un oeil sur Jackson Tchatchoua. Transfermarkt l'estime à 12 millions d'euros », précise le site spécialisé au sujet du latéral droit de Wolverhampton. Issu du centre de formation d'Anderlecht, le joueur de 25 ans est international camerounais depuis deux ans et il compte déjà 15 sélections à son compteur.

Avec la descente du club anglais, l'Olympique de Marseille pense logiquement être en position de force dans ce dossier, alors que l'an dernier Jackson Tchatchoua leur avait échappé suite à l'offre supérieure transmise par Wolverhampton à Vérone. Cependant, la qualification ou non de l'OM pour la prochaine Ligue des champions aura un rôle important dans le prochain mercato, et la possible signature d'un joueur désormais habitué aux salaires de Premier League, à savois près de 3ME par an. Un salaire qu'il n'aura pas à l'OM.