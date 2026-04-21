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Habib Beye

OM : Habib Beye le Guardiola du pauvre, Pierre Ménès se marre

OM21 avr. , 20:30
parQuentin Mallet
1
Défait à Lorient le week-end dernier, l'OM a laissé filer des points précieux dans la course à la Ligue des champions. Pour Pierre Ménès, la responsabilité incombe à un Habib Beye qui n'est pas assez pragmatique.
C'est une défaite qui a coûté particulièrement cher à l'OM. En déplacement au Moustoir pour y affronter une équipe de Lorient qui n'a plus rien à jouer cette saison, les hommes de Habib Beye n'ont pas su faire mieux qu'un triste 2-0 en faveur des Merlus. Sur un plan comptable, les Phocéens subissent les victoires de l'OL et de Rennes, ainsi que les matchs nuls de Monaco et Lille. Sur un plan tactique, l'entraineur marseillais s'est une nouvelle fois planté. En tout cas, pour Pierre Ménès, cette défaite est à lui mettre à son compte.

Pierre Ménès se lâche sur Habib Beye

« Si l'OM a perdu toute son efficacité offensive sous Habib Beye ? Le gros problème de l'OM, c'est le milieu de terrain. Tu joues avec un double pivot Hojbjerg, qui est loin de vivre sa meilleure saison, et Himad Abdelli qui est fait pour être là comme moi je suis fait pour être diseuse de bonne aventure. Quand tu as un milieu de terrain qui ne récupère pas de ballon, qui ne donne pas de bons ballons et qui ne couvre pas la charnière derrière, ça te met toute l'équipe en difficulté.
En plus Habib Beye a fait une composition d'équipe hallucinante en mettant Paixao piston gauche et Traoré piston droit… c'est une invention du démon. Ça démontre que Beye fait partie de ces entraineurs qui se croient plus fort que le jeu et qui pensent qu'ils peuvent toujours inventer un truc de plus. C'est la guardiolite aiguë. Même à Guardiola, ça lui a coûté cher », a lâché Pierre Ménès dans une vidéo publiée sur sa chaîne Youtube. Des propos forts entre les deux anciens de Canal+.

Ligue 1

18 avril 2026 à 17:00
Lorient
Katseris28'Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Dieng58'
2
0
Match terminé
Olympique Marseille
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
T. Weah
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
82
ENTRE
S. Soumano
LorientLorient
SORT
P. Pagis
LorientLorient
Remplacement
82
ENTRE
I. Silva de Almeida
LorientLorient
SORT
P. Katseris
LorientLorient
Remplacement
76
ENTRE
A. Vermeeren
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
P. Højbjerg
Olympique MarseilleOlympique Marseille
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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