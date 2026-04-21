OM : Habib Beye le Guardiola du pauvre, Pierre Ménès se marre

Défait à Lorient le week-end dernier, l'OM a laissé filer des points précieux dans la course à la Ligue des champions. Pour Pierre Ménès, la responsabilité incombe à un Habib Beye qui n'est pas assez pragmatique.

C'est une défaite qui a coûté particulièrement cher à l' OM . En déplacement au Moustoir pour y affronter une équipe de Lorient qui n'a plus rien à jouer cette saison, les hommes de Habib Beye n'ont pas su faire mieux qu'un triste 2-0 en faveur des Merlus. Sur un plan comptable, les Phocéens subissent les victoires de l'OL et de Rennes, ainsi que les matchs nuls de Monaco et Lille. Sur un plan tactique, l'entraineur marseillais s'est une nouvelle fois planté. En tout cas, pour Pierre Ménès, cette défaite est à lui mettre à son compte.

Pierre Ménès se lâche sur Habib Beye

« Si l'OM a perdu toute son efficacité offensive sous Habib Beye ? Le gros problème de l'OM, c'est le milieu de terrain. Tu joues avec un double pivot Hojbjerg, qui est loin de vivre sa meilleure saison, et Himad Abdelli qui est fait pour être là comme moi je suis fait pour être diseuse de bonne aventure. Quand tu as un milieu de terrain qui ne récupère pas de ballon, qui ne donne pas de bons ballons et qui ne couvre pas la charnière derrière, ça te met toute l'équipe en difficulté.

En plus Habib Beye a fait une composition d'équipe hallucinante en mettant Paixao piston gauche et Traoré piston droit… c'est une invention du démon. Ça démontre que Beye fait partie de ces entraineurs qui se croient plus fort que le jeu et qui pensent qu'ils peuvent toujours inventer un truc de plus. C'est la guardiolite aiguë. Même à Guardiola, ça lui a coûté cher », a lâché Pierre Ménès dans une vidéo publiée sur sa chaîne Youtube. Des propos forts entre les deux anciens de Canal+.