OM : Rabiot s'en va, Benatia fait une grave erreur

Avant l’épisode de la bagarre à Rennes lors de la 1ère journée de Ligue 1, l’OM n’avait pas prévu de faire partir Adrien Rabiot. Dès lors, trouver un successeur à l’international français a été une rude épreuve.

Meilleur joueur de l’Olympique de Marseille la saison dernière, Adrien Rabiot a fait ses valises à la surprise générale cet été. En cause, une bagarre avec Jonathan Rowe dans le vestiaire olympien après la défaite à Rennes lors de la première journée de Ligue 1 au Roazhon Park (1-0). Placé sur la liste des transferts quelques jours après l’incident, l’international français a pris la direction de l’AC Milan en toute fin de mercato. Un départ forcément préjudiciable pour l’OM sur le plan sportif puisque Medhi Benatia et Pablo Longoria n’avaient pas prévu de perdre l’ancien joueur de la Juventus Turin et du PSG.

O'Riley, un profil différent de Rabiot

Pour le remplacer, la cellule de recrutement olympienne a misé sur Matt O’Riley, prêté sans option d’achat par Brighton. Mais selon Le Phocéen, qui a dressé un long portrait du joueur danois, le profil de Matt O’Riley n’a rien à voir avec celui d’Adrien Rabiot. Concrètement, le vice-champion du monde français n’a donc pas été remplacé par un joueur au style similaire. « O’Riley n’est ni un meneur « licence poétique » chargé d’inventer à très haut volume entre les lignes, ni un démolisseur des duels à la Rabiot. Son point faible tient à l’explosivité sur les premiers mètres et à l’impact au contact face à des milieux très athlétiques. Utilisé trop haut, il perd une partie de sa lecture et de son influence » note le média spécialisé avant de poursuivre.

« Marseille ne remplace donc pas Rabiot poste pour poste ; il change d’idée ». Tout n’est pas négatif pour autant, selon la conclusion de nos confrères. « Avec Matt O’Riley, l’OM s’offre un créateur de rythmes et d’angles, capable de faire gagner des mètres sans dribble et de bonifier les courses de ses attaquants. Dans une Ligue 1 où les matches se décantent souvent sur un détail, cette qualité de passe peut valoir des points. Encore faut-il maintenant le prouver sur le terrain » détaille le média marseillais. Reste maintenant à voir Matt O’Riley à l’oeuvre, peut-être dès vendredi soir au Vélodrome à l’occasion de la réception du FC Lorient lors de la quatrième journée de Ligue 1.