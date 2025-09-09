OM : Rabiot s'en va, Benatia fait une grave erreur

Matt O'Riley ICONSPORT_266819_0035

Avant l’épisode de la bagarre à Rennes lors de la 1ère journée de Ligue 1, l’OM n’avait pas prévu de faire partir Adrien Rabiot. Dès lors, trouver un successeur à l’international français a été une rude épreuve.
Meilleur joueur de l’Olympique de Marseille la saison dernière, Adrien Rabiot a fait ses valises à la surprise générale cet été. En cause, une bagarre avec Jonathan Rowe dans le vestiaire olympien après la défaite à Rennes lors de la première journée de Ligue 1 au Roazhon Park (1-0). Placé sur la liste des transferts quelques jours après l’incident, l’international français a pris la direction de l’AC Milan en toute fin de mercato. Un départ forcément préjudiciable pour l’OM sur le plan sportif puisque Medhi Benatia et Pablo Longoria n’avaient pas prévu de perdre l’ancien joueur de la Juventus Turin et du PSG.

O'Riley, un profil différent de Rabiot

Pour le remplacer, la cellule de recrutement olympienne a misé sur Matt O’Riley, prêté sans option d’achat par Brighton. Mais selon Le Phocéen, qui a dressé un long portrait du joueur danois, le profil de Matt O’Riley n’a rien à voir avec celui d’Adrien Rabiot. Concrètement, le vice-champion du monde français n’a donc pas été remplacé par un joueur au style similaire. « O’Riley n’est ni un meneur « licence poétique » chargé d’inventer à très haut volume entre les lignes, ni un démolisseur des duels à la Rabiot. Son point faible tient à l’explosivité sur les premiers mètres et à l’impact au contact face à des milieux très athlétiques. Utilisé trop haut, il perd une partie de sa lecture et de son influence » note le média spécialisé avant de poursuivre.
 « Marseille ne remplace donc pas Rabiot poste pour poste ; il change d’idée ». Tout n’est pas négatif pour autant, selon la conclusion de nos confrères. « Avec Matt O’Riley, l’OM s’offre un créateur de rythmes et d’angles, capable de faire gagner des mètres sans dribble et de bonifier les courses de ses attaquants. Dans une Ligue 1 où les matches se décantent souvent sur un détail, cette qualité de passe peut valoir des points. Encore faut-il maintenant le prouver sur le terrain » détaille le média marseillais. Reste maintenant à voir Matt O’Riley à l’oeuvre, peut-être dès vendredi soir au Vélodrome à l’occasion de la réception du FC Lorient lors de la quatrième journée de Ligue 1.
A. Rabiot

A. Rabiot

FranceFrance Âge 30 Milieu

UEFA Nations League

Matchs5
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs30
Buts9
Passes décisives5
Jaune5
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande

Quel match stressant! Les Bleus ont vraiment donné quelques frayeurs. Cependant, une victoire reste une victoire et je suis très satisfait que nous ayons pris ces points indispensables. Le réalisme en attaque doit s'améliorer car on ne peut pas se permettre de manquer autant d'opportunités, surtout dans un tournoi aussi important que les éliminatoires du Mondial. Je suis un peu préoccupé par la défense aussi, nous ne devons pas commettre de telles erreurs et les sanctions peuvent être sévères. En tout cas, bravo à Mbappé pour son 52e but, toujours un plaisir de le voir marquer pour la France. Espérons que les Bleus continuent sur cette lancée gagnante!

Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?

Pavard a accepté l'OM à une condition

Si on reste a 4 derrière , avec pavard et aguerd en doublette central , quid de balerdi ?

Pavard a accepté l'OM à une condition

Avec ce paramètre important, est ce que ça relance la tactique avec 3 def centraux? J'imagine mal balerdi en 6 a côté de hojberg avec le recrutement du belge et de Gomes . C'est dommage car une defense à 4 avec medina a gauche , une paire aguerd balerdi et pavard a droite , ça avait de la gueule. On verra ce que fera RDZ

France : Kylian Mbappé marque et dépasse Thierry Henry

Chapeau à Mbappé pour avoir marqué son 52ème but pour les Bleus et pour avoir dépassé le record de Thierry Henry. Il est non seulement un talent exceptionnel, mais aussi un véritable leader sur et hors du terrain. Avec seulement cinq buts derrière Giroud, je suis sûr qu'il ne tardera pas à revendiquer le titre de meilleur buteur. Quelle star !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading