ICONSPORT_270064_0461
Nayef Aguerd

OM-PSG : Nayef Aguerd toujours incertain

OM19 sept. , 14:30
parCorentin Facy
Présent ce vendredi en conférence de presse, Roberto De Zerbi a été interrogé sur la disponibilité ou non de Nayef Aguerd pour le choc face au PSG ce dimanche soir.
Absent face au Real Madrid en raison d'un protocole commotion mis en place après la victoire face à Lorient, Nayef Aguerd ne sait toujours pas s'il pourra disputer le choc de la 5e journée de Ligue 1 face au PSG. Présent ce vendredi en conférence de presse, Roberto De Zerbi a expliqué qu'il en saura plus ce samedi sur la disponibilité ou pas de son solide défenseur marocain. Le coach de l'OM a par ailleurs précisé qu'Hamed Traoré, blessé à la cuisse, manquera plusieurs semaines de compétition. Pour le reste, aucun autre forfait n'est à déplorer à 48 heures du Classique dans les rangs marseillais.

Ligue 1

21 septembre 2025 à 20:45
Olympique Marseille
20:45
Paris Saint Germain
Articles Recommandés
ICONSPORT_165988_0001
OL

Quel numéro neuf pour l'OL ? Le choix est simple

Valentin Rongier
FC Nantes

« Il va prendre son tarif », Nantes sans pitié avec Rongier

ICONSPORT_270646_0413
PSG

Le PSG transforme Luis Enrique en entraîneur de rugby

ICONSPORT_271121_0015
Ligue des Champions

Barça-PSG : Koundé veut faire payer Paris

Fil Info

16:00
Quel numéro neuf pour l'OL ? Le choix est simple
15:40
« Il va prendre son tarif », Nantes sans pitié avec Rongier
15:20
Le PSG transforme Luis Enrique en entraîneur de rugby
15:00
Barça-PSG : Koundé veut faire payer Paris
14:30
OM : Plus fort que Yamal, Greenwood affole l’Europe
14:00
Nice : Franck Haise n'est pas trahi par son vestiaire
13:40
ASSE : Le Stassin nouvelle version va tout casser
13:20
OL : Paulo Fonseca a inventé une idée révolutionnaire
13:00
Endrick à l'OM, rendez-vous secret à Madrid !

Derniers commentaires

OM : Pas de faute grave pour Benatia

tu fais partie des 85%

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Tes pas, rires.

Le PSG transforme Luis Enrique en entraîneur de rugby

Il faut des résultats pour avoir une telle confiance de la part de sa direction. Si LE nous avait fait une Amorim à United, c est de Jean Bouin qu il regarderait les matchs ...

« Il va prendre son tarif », Nantes sans pitié avec Rongier

"Les vrais dépositaires des valeurs d'un club, ce sont ses supporters. " C'est quoi les valeurs des supporters nantais? En quoi elles diffèrent de ceux de Rennes?

OL : Paulo Fonseca a inventé une idée révolutionnaire

"inventer une idée" XD

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading