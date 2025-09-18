de zerbi change tout revolution a l om iconsport 267501 0515 398387

OM-PSG : Les Marseillais y ont cru, ça n'a pas duré

OM18 sept. , 22:00
parEric Bethsy
A l’approche du Classique au Vélodrome dimanche soir, Eric Di Meco n’est pas rassuré. L’ancien Marseillais constate que le Paris Saint-Germain n’est absolument pas affecté par ses récentes blessures.
Nouveau coup dur pour le Paris Saint-Germain. En démonstration contre l’Atalanta Bergame (4-0) mercredi en Ligue des Champions, les Parisiens ont perdu leur milieu João Neves sur blessure. Le Portugais, touché aux ischios, manquera le Classique comme ses coéquipiers Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Ces absences auraient pu représenter d’excellentes nouvelles pour l’Olympique de Marseille.
D’ailleurs, Eric Di Meco s’est d’abord réjoui des malheurs du champion d’Europe. « Du côté de l'OM, on s'est mis à rêver quand on a vu "l'hécatombe" de joueurs blessés, a avoué l’ancien Marseillais sur RMC. Sauf que quand tu regardes l'équipe alignée mercredi soir, mis à part le petit Mayulu en pointe, ce n'est pas l'équipe qui débute la saison dernière parce que Kvaratskhelia est arrivé en janvier, mais Barcola était un titulaire en puissance. Il avait fait un début de saison extraordinaire, il était descendu dans la hiérarchie parce que Kvaratskhelia arrive et il y a l'éclosion de Doué. »

Di Meco redoute l'humiliation

« (…) Dans des équipes qui tournent bien, dès que tu as un ou deux mecs qui rentrent, ils se mettent au niveau naturellement. Pour que ton niveau baisse, il faut qu'il y ait une vraie hécatombe. Mais là elle n'est pas si significative que ça, tempère le consultant. (…) La semaine dernière, avec les absences de Dembélé et Doué, je me suis dit qu'il y avait peut-être un coup à faire. Mais quand tu regardes l'équipe alignée, ça tient la route, c'est très fort. (…) Je suis quand même assez inquiet, surtout que Paris, quand ils viennent à Marseille, c'est un match de Ligue des Champions pour eux. On ne va même pas bénéficier de "la tête ailleurs". Donc je suis inquiet. » A travers leur récital européen, les hommes de Luis Enrique ont envoyé un message peu rassurant aux Olympiens.
Derniers commentaires

On en parle du but de Veretout valable ou pas ? Il n y a que Bastien et en L1 Qatar que ce but peut être refusé Quand on a encore 1000 points de retard en L1, on l a joue modeste ma petite Kenny 🤣

Il sera le + grand club de France quand il aura déjà + de points que nous en L1 et que les Qatarix comme toi ne seront plus la A l Heure d aujourd'hui, ton vieux club de banlieue a + joué contre notre réserve que nos professionnels 🤣

On a gagné à 10 contre 11 deux fois chez eux. Meme Maxwell avait marqué. Faudrait attacher les lacets des joueurs pour niveler ce match

Un match dure 90 minutes et toi le remontadé par excellence, tu le sais mieux que personne 🤣

Normalement le plus grand club de France ne compte pas compter sur les blessures adverses.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

