OM-PSG : Les Marseillais y ont cru, ça n'a pas duré

A l’approche du Classique au Vélodrome dimanche soir, Eric Di Meco n’est pas rassuré. L’ancien Marseillais constate que le Paris Saint-Germain n’est absolument pas affecté par ses récentes blessures.

Nouveau coup dur pour le Paris Saint-Germain. En démonstration contre l’Atalanta Bergame (4-0) mercredi en Ligue des Champions, les Parisiens ont perdu leur milieu João Neves sur blessure. Le Portugais, touché aux ischios, manquera le Classique comme ses coéquipiers Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Ces absences auraient pu représenter d’excellentes nouvelles pour l’Olympique de Marseille

D’ailleurs, Eric Di Meco s’est d’abord réjoui des malheurs du champion d’Europe. « Du côté de l'OM, on s'est mis à rêver quand on a vu "l'hécatombe" de joueurs blessés, a avoué l’ancien Marseillais sur RMC. Sauf que quand tu regardes l'équipe alignée mercredi soir, mis à part le petit Mayulu en pointe, ce n'est pas l'équipe qui débute la saison dernière parce que Kvaratskhelia est arrivé en janvier, mais Barcola était un titulaire en puissance. Il avait fait un début de saison extraordinaire, il était descendu dans la hiérarchie parce que Kvaratskhelia arrive et il y a l'éclosion de Doué. »

Di Meco redoute l'humiliation

« (…) Dans des équipes qui tournent bien, dès que tu as un ou deux mecs qui rentrent, ils se mettent au niveau naturellement. Pour que ton niveau baisse, il faut qu'il y ait une vraie hécatombe. Mais là elle n'est pas si significative que ça, tempère le consultant. (…) La semaine dernière, avec les absences de Dembélé et Doué, je me suis dit qu'il y avait peut-être un coup à faire. Mais quand tu regardes l'équipe alignée, ça tient la route, c'est très fort. (…) Je suis quand même assez inquiet, surtout que Paris, quand ils viennent à Marseille, c'est un match de Ligue des Champions pour eux. On ne va même pas bénéficier de "la tête ailleurs". Donc je suis inquiet. » A travers leur récital européen, les hommes de Luis Enrique ont envoyé un message peu rassurant aux Olympiens.