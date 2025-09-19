ICONSPORT_270064_0274

OM-PSG : Feu vert pour Nayef Aguerd

OM19 sept. , 19:28
parCorentin Facy
Présent ce vendredi après-midi en conférence de presse, Roberto De Zerbi ne savait pas encore si Nayef Aguerd serait de retour pour OM-PSG. La réponse est tombée en début de soirée.
Soulagement pour Roberto De Zerbi et pour les supporters de l'Olympique de Marseille. Absent face au Real Madrid en raison d'un protocole commotion de sept jours qui fait suite à un choc à la tête reçu contre Lorient, Nayef Aguerd sera opérationnel contre le PSG ce dimanche. En effet, l'international marocain a participé normalement à la séance d'entraînement de l'OM ce vendredi en fin d'après-midi.

Nayef Aguerd apte pour OM-PSG

Une excellente nouvelle pour Roberto De Zerbi, qui va maintenant devoir trancher dans le vif quant à l'identité de ses défenseurs pour le Classique alors que Murillo, Pavard, Balerdi, Medina, Aguerd et Emerson postulent à une place dans le onze de départ.
Articles Recommandés
ICONSPORT_270972_0040
Liga

La grande révélation de Mbappé sur le Ballon d’Or

ICONSPORT_267650_0319
OL

OL : Rennes écrit à Michele Kang pour se défendre

ICONSPORT_270992_0040
OM

OM : Geronimo Rulli se révolte contre L'Equipe

ICONSPORT_271163_0001
Ligue 1

OL - Angers : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Fil Info

21:00
La grande révélation de Mbappé sur le Ballon d’Or
20:30
OL : Rennes écrit à Michele Kang pour se défendre
20:00
OM : Geronimo Rulli se révolte contre L'Equipe
19:50
OL - Angers : les compos (20h45 sur Ligue1+)
19:30
Lacazette demande à l’OL de récupérer Mikautadze
19:23
L1 : Le groupe lensois pour le derby
19:00
L1 : OM-PSG menacé de report ?
18:40
Rashford étincelant, le Barça fait un choix radical
18:20
Ligue 1 : Genesio a la recette, le derby sera pour Lille

Derniers commentaires

OL - Angers : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Cet attentat encore sur Fofana..

OL - Angers : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Ils vont le blesser ces cons. Tranquille il y a turpin

OL - Angers : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Triste le match pour le moment

OL - Angers : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Tu radotes mon vieux. Je te pardonne, c est l âge.

OL - Angers : les compos (20h45 sur Ligue1+)

ça sent la douille .

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading