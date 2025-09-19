OM-PSG : Feu vert pour Nayef Aguerd

Présent ce vendredi après-midi en conférence de presse, Roberto De Zerbi ne savait pas encore si Nayef Aguerd serait de retour pour OM-PSG. La réponse est tombée en début de soirée.

Soulagement pour Roberto De Zerbi et pour les supporters de l'Olympique de Marseille . Absent face au Real Madrid en raison d'un protocole commotion de sept jours qui fait suite à un choc à la tête reçu contre Lorient, Nayef Aguerd sera opérationnel contre le PSG ce dimanche. En effet, l'international marocain a participé normalement à la séance d'entraînement de l'OM ce vendredi en fin d'après-midi.

Nayef Aguerd apte pour OM-PSG

Une excellente nouvelle pour Roberto De Zerbi, qui va maintenant devoir trancher dans le vif quant à l'identité de ses défenseurs pour le Classique alors que Murillo, Pavard, Balerdi, Medina, Aguerd et Emerson postulent à une place dans le onze de départ.