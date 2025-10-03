OM-PSG : De Zerbi incendie la presse « parisienne »

Vainqueur du PSG le 22 octobre dernier, l’OM a réalisé un exploit que l’on mesure davantage après le succès parisien sur la pelouse de Barcelone avec une équipe amoindrie par les mêmes absents.

L’Olympique de Marseille attendait un succès face au Paris Saint-Germain au Vélodrome depuis 14 ans. Le 22 octobre dernier, la terrible série des Olympiens a pris fin grâce à un succès 1-0. Une victoire que beaucoup d’observateurs ont mis sur le compte des nombreux absents dans les rangs parisiens puisque ce soir-là, Joao Neves, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué manquaient à l’appel. Mais la victoire du PSG face à Barcelone avec des absences similaires ce mercredi montre que la performance marseillaise était tout de même remarquable.

C’est justement ce sur quoi Roberto De Zerbi a souhaité insisté en souhaitant valoriser la performance de son équipe. L’entraîneur de l’OM en profite pour glisser un petit tacle à la presse « parisienne », qui a trop nuancé le match remarquable réalisé par Marseille contre le PSG selon lui. « On est en train d'enchaîner les victoires, on a gagné contre le PSG. On nous a parlé d'un Paris B ou Paris C qui a joué contre nous et ils ont battu le Barça en leur confisquant le ballon en deuxième période. Vos collègues parisiens auraient pu avoir plus de considération pour nos joueurs » a lancé Roberto De Zerbi, avant de poursuivre.

La mise au point de Roberto De Zerbi

« Le mois d'août a été difficile. De par les résultats d'abord. Et l'histoire Rabiot-Rowe avec le mercato qui a décollé les derniers jours. On n'a rien fait de spécial, on a toujours travaillé de la même manière. Ce qui a changé, c'est l'arrivée de joueurs forts, tous ensemble, et qui sont de belles personnes. On avait hâte d'avoir des joueurs de ce calibre avec nous pour pouvoir nous relancer. Le match à Madrid a aussi été déterminant » estime l’entraîneur de l’OM, qui souhaite valoriser ses joueurs et notamment leur performance contre le Paris Saint-Germain fin octobre. Le message est passé.