OM-PSG : De Zerbi incendie la presse « parisienne »

OM03 oct. , 15:30
parCorentin Facy
15
Vainqueur du PSG le 22 octobre dernier, l’OM a réalisé un exploit que l’on mesure davantage après le succès parisien sur la pelouse de Barcelone avec une équipe amoindrie par les mêmes absents.
L’Olympique de Marseille attendait un succès face au Paris Saint-Germain au Vélodrome depuis 14 ans. Le 22 octobre dernier, la terrible série des Olympiens a pris fin grâce à un succès 1-0. Une victoire que beaucoup d’observateurs ont mis sur le compte des nombreux absents dans les rangs parisiens puisque ce soir-là, Joao Neves, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué manquaient à l’appel. Mais la victoire du PSG face à Barcelone avec des absences similaires ce mercredi montre que la performance marseillaise était tout de même remarquable.
C’est justement ce sur quoi Roberto De Zerbi a souhaité insisté en souhaitant valoriser la performance de son équipe. L’entraîneur de l’OM en profite pour glisser un petit tacle à la presse « parisienne », qui a trop nuancé le match remarquable réalisé par Marseille contre le PSG selon lui. « On est en train d'enchaîner les victoires, on a gagné contre le PSG. On nous a parlé d'un Paris B ou Paris C qui a joué contre nous et ils ont battu le Barça en leur confisquant le ballon en deuxième période. Vos collègues parisiens auraient pu avoir plus de considération pour nos joueurs » a lancé Roberto De Zerbi, avant de poursuivre.

La mise au point de Roberto De Zerbi

« Le mois d'août a été difficile. De par les résultats d'abord. Et l'histoire Rabiot-Rowe avec le mercato qui a décollé les derniers jours. On n'a rien fait de spécial, on a toujours travaillé de la même manière. Ce qui a changé, c'est l'arrivée de joueurs forts, tous ensemble, et qui sont de belles personnes. On avait hâte d'avoir des joueurs de ce calibre avec nous pour pouvoir nous relancer. Le match à Madrid a aussi été déterminant » estime l’entraîneur de l’OM, qui souhaite valoriser ses joueurs et notamment leur performance contre le Paris Saint-Germain fin octobre. Le message est passé. 

Ligue 1

22 septembre 2025 à 20:00
Olympique Marseille
1
0
Match terminé
Paris Saint Germain
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
M. Murillo Bermudez
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
89
ENTRE
I. Mbaye
Paris Saint GermainParis Saint Germain
SORT
G. Ramos
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Remplacement
79
ENTRE
B. Nadir
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
A. Gouiri
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
78
ENTRE
M. Murillo Bermudez
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
T. Weah
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Voir Les Détails Complets Du Match
15
Derniers commentaires

Le PSG a trouvé le numéro 9 parfait pour Luis Enrique

Oui mais le Titi qu'il fallait pas rater, il est parti: Mahamadou Sangare... Lui c'est encore un échec comme Kingsley Coman. Sangare pour moi était beaucoup plus fort que Ndjantou et il a fillé à City... Ça c'est un vrai regret

Joao Neves convoqué, le Portugal fait hurler le PSG

A lui d'être aussi prudent qu'il l'a été avant d'affronter le Barça, quand il a senti qu'il risquait la blessure.

Le PSG a trouvé le numéro 9 parfait pour Luis Enrique

Les titis vont prendre de plus en plus de place c est excellent.

OM-PSG : De Zerbi incendie la presse « parisienne »

C'était une proposition qui avait peu de chances d'être acceptée, mais ça n'interdit pas de la faire. Bien sûr qu'une autre date aurait été possible. On n'en est quand même pas au point où les calendriers sont verrouillés. Notamment en deuxième partie de saison, quand la LdC se fait plus rare. Mais on sait tous très bien que l'OM voulait absolument profiter des absences parisiennes (voire infliger aux joueurs parisiens le camouflet de rater une cérémonie du BO qui devait leur faire la part belle) Dès le départ, le calendrier était débile. Programmer ce match la veille du BO, c'était donner la possibilité qu'arrive ce qui est arrivé, et qui n'a certainement pas donné une bonne image de l'organisation française. J'en veux à la LFP de ne pas y avoir songé, même s'il est peut être possible qu'on aurait pu être plus vigilant de notre côté et qu'on aurait pu signaler ce problème et le faire corriger (?)

Pierre Ménès félicite le génie de l’OL

Heu pierrot, c'est deux passes décisives de Karabec 😊

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

