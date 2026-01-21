OM-Liverpool : Emerson forfait, la grosse tuile

L’OM devra faire sans Emerson contre Liverpool ce mercredi en Ligue des Champions . Le latéral gauche italien ne figure pas dans le groupe retenu par Roberto De Zerbi. L’entraîneur marseillais peut en revanche compter sur le retour de Benjamin Pavard, forfait contre Angers samedi. Nayef Aguerd, qui a perdu la finale de la CAN 2025 dimanche avec le Maroc, n’effectue pas encore son retour.

Dans un communiqué officiel publié quelques minutes après la parution du groupe, l’Olympique de Marseille a apporté des précisions sur l’absence d’Emerson. « L’Olympique de Marseille informe qu’Emerson Palmieri s’est blessé lors de la dernière séance d’entraînement. Les examens médicaux réalisés ont révélé une lésion à la cuisse gauche. La durée de son indisponibilité sera évaluée en fonction de l’évolution clinique et fera l’objet d’un suivi quotidien par le staff médical du club. L’Olympique de Marseille apporte tout son soutien à Emerson et mettra tout en œuvre pour accompagner son retour à la compétition dans les meilleures conditions » écrit le club phocéen sur son site internet.