D1 féminine : Le PSG joue un mauvais tour à Nantes

19e journée d’Arkema Première Ligue :

Stade de La Beaujoire.

FC Nantes féminin - PSG féminin : 1-2.

Buts : Van de Ven (90e+5) pour Nantes ; Leuchter (23e sp), Karchaoui (49e) pour le PSG féminin.

Dans une Beaujoire bien remplie, le PSG a fait la bonne opération du soir. Puisqu’avec cette victoire, Paris double Nantes et monte à la troisième place du championnat, en prenant deux points d’avance dans la course au podium.