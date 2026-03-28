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EdF : Deschamps déjà blasé par les Etats-Unis

Equipe de France28 mars , 23:30
parCorentin Facy
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L’équipe de France a fait le déplacement jusqu’aux Etats-Unis pour les matchs amicaux de mars afin de se préparer à la Coupe du monde qui se déroulera sur le sol américain. L’occasion pour Didier Deschamps de voir un aperçu des difficultés qui vont se présenter face aux Bleus.
Jeudi soir, l’équipe de France a remporté face au Brésil le premier de ses deux matchs amicaux sur le sol américain. L’occasion pour les joueurs de faire la découverte de l’hôtel qui sera leur camp de base pendant la Coupe du monde. Pour les spectateurs, l’avant-goût a été assez désagréable avec une réalisation TV catastrophique qui ne devrait heureusement pas refléter ce que l’on verra au Mondial. Au-delà de la découverte de l’hôtel et de certains terrains d’entraînement, pour l’équipe de France, ce séjour aux Etats-Unis est un avant-goût qui doit permettre d’anticiper certaines difficultés dans l’optique de la Coupe du monde.

Deschamps n’avait « jamais vu ça »

Parmi elles, l’interminable attente à l’aéroport qui a exaspéré Didier Deschamps à l’arrivée des Bleus sur le sol américain comme l’a confié le sélectionneur tricolore en conférence de presse avant le match contre les Colombiens dimanche. « A notre arrivée, on a passé un temps incroyable à l'aéroport, avec des contrôles que je n'avais jamais vu depuis que je suis né. On s’adapte » a soupiré Didier Deschamps, qui ne s’attendait pas à ça, avant de poursuivre.
« Le fait d'avoir été à Boston est une répétition plus importante pour nous parce qu'on va y être. J'étais là avec Guy Stephan à la Coupe du monde des clubs pour les demi-finales et la finale, pour avoir parlé avec les joueurs qui y étaient, il y a des situations différentes qui amènent plus ou moins de complications. En jouant à 15h ou 17h, il n'y a pas beaucoup d'heures avant. A 21h, on peut gérer. On va s'adapter et faire au mieux pour laisser moins d'énergie dans tout ce qui est hors terrain » a prévenu Didier Deschamps, qui va certainement devoir faire face à des complications inédites durant ce Mondial américain, en comparaison avec tout ce qu’il a déjà connu par le passé.
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37271071038326
10
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372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
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322795132437-13
13
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3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
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