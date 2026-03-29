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Mexique-Portugal : Pedro Neto au coeur d'une bagarre

Foot Mondial29 mars , 7:30
parCorentin Facy
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A l’instar de la France, le Portugal s’est rendu en Amérique pour les matchs amicaux du mois de mars. Les hommes de Roberto Martinez affrontaient le Mexique dans la nuit de samedi à dimanche.
Avec un onze de départ très remanié, sans Vitinha ni Joao Neves, le Portugal a fait match nul au Mexique (0-0). Un match durant lequel Gonçalo Ramos était par exemple titulaire, au même titre que Nuno Mendes. Mais alors que la rencontre a globalement été assez fermée et que les occasions ont été rares, l’ailier de Chelsea Pedro Neto s’est fait remarquer pour un mauvais geste. Le joueur de 26 ans, entré en cours de jeu à la place de Francisco Conceição, a été au coeur d’un début de bagarre avec le défenseur mexicain Jesús Gallardo qui évolue dans le club de Toluca.
Les deux hommes se sont d’abord poussés avant de s’attraper au niveau du cou et d’être séparés par leurs coéquipiers. Un incident qui montre que Pedro Neto n’est pas le genre de joueur qu’il faut embêter. Pour rappel, l’ailier de Chelsea s’était déjà fait remarquer lors du match aller entre les Blues et le Paris Saint-Germain. Ce soir-là au Parc des Princes, c’est un ramasseur de balle qui avait subi les foudres de Pedro Neto, se faisant quelques peu chahuter car il mettait trop de temps à redonner un ballon aux Londoniens. Un comportement impulsif qui, à force, pourrait causer préjudice à Pedro Neto vis-à-vis de ses entraîneurs et des supporters.
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Payet ça peut le faire. Au programme : violences psychologiques, morales, sexuelles. Les joueurs qui passeront à côté d'un match se feront marcher et pisser dessus, puis lecheront le sol du vestiaire. Un Homme bien.

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J'espère que c'est une blague... L'accident industriel en ligne de mire sinon... Marseille a besoin d'Icelman: une personne compétente et qui garde la tête froide. Ni Payet ni Mandanda n'ont ces 2 qualités dans le poste de directeur sportif. Ce n'est pas un rôle d'ambassadeur

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Mdr....ce dépend où tu te places dans l'article...😅 mais l'un ou l'autre, à 100M, laisse tomber !

Ngolo Kanté en Ligue 1, il confirme des négociations

Son niveau m'a surpris en bien ... Quand vous avez Rabiot- Tchouaméni et vous sorttez du banc N' Golo vous ête bien ....

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Néerlandais ou ivoirien vaut choisir ?????????????????

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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