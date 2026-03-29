Mexique-Portugal : Pedro Neto au coeur d'une bagarre

A l’instar de la France, le Portugal s’est rendu en Amérique pour les matchs amicaux du mois de mars. Les hommes de Roberto Martinez affrontaient le Mexique dans la nuit de samedi à dimanche.

Avec un onze de départ très remanié, sans Vitinha ni Joao Neves, le Portugal a fait match nul au Mexique (0-0). Un match durant lequel Gonçalo Ramos était par exemple titulaire, au même titre que Nuno Mendes. Mais alors que la rencontre a globalement été assez fermée et que les occasions ont été rares, l’ailier de Chelsea Pedro Neto s’est fait remarquer pour un mauvais geste. Le joueur de 26 ans, entré en cours de jeu à la place de Francisco Conceição, a été au coeur d’un début de bagarre avec le défenseur mexicain Jesús Gallardo qui évolue dans le club de Toluca.

Les deux hommes se sont d’abord poussés avant de s’attraper au niveau du cou et d’être séparés par leurs coéquipiers. Un incident qui montre que Pedro Neto n’est pas le genre de joueur qu’il faut embêter. Pour rappel, l’ailier de Chelsea s’était déjà fait remarquer lors du match aller entre les Blues et le Paris Saint-Germain. Ce soir-là au Parc des Princes, c’est un ramasseur de balle qui avait subi les foudres de Pedro Neto, se faisant quelques peu chahuter car il mettait trop de temps à redonner un ballon aux Londoniens. Un comportement impulsif qui, à force, pourrait causer préjudice à Pedro Neto vis-à-vis de ses entraîneurs et des supporters.