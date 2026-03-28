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Roggerio Nyakossi

OM : Pactole en vue avec cet ancien indésirable

OM28 mars , 23:00
parAlexis Rose
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L’Olympique de Marseille pourrait tenter un coup malin en rachetant Roggerio Nyakossi à moindre coût avant de revendre le défenseur central de l’OH Leuven au prix fort en Premier League.
Pablo Longoria a fait ses valises, mais malgré le départ de son boss du mercato, le club phocéen va continuer à flairer les bonnes opérations lors du prochain marché estival. Et l'une d'elles pourrait se dessiner entre la Belgique et l’Angleterre avec le dossier Roggerio Nyakossi. Recruté par Marseille au Servette en 2022 pour 2 ME, le défenseur central n’avait pas fait long feu à l’OM, vu qu’il est parti trois ans après dans le club de Louvain. Du côté du championnat belge, le joueur de 22 ans a réussi à faire sa place et s’est imposé comme l’un des défenseurs les plus talentueux de la Jupiler Pro League. Autant dire que Nyakossi commence à être pisté par de jolis clubs, notamment en Angleterre. Et c’est dans cette faille que Marseille pourrait se glisser. Vu que lors du transfert de Nyakossi à l’OH Leuven en janvier 2025, l’OM avait glissé une clause de rachat à bas prix. Marseille envisage donc de la lever avant de revendre son ancien joueur en Premier League, en demandant l’accord du défenseur.

Un transfert de 10 ME en Premier League ?

Si la volonté de Nyakossi n’est pas connue, Marseille va tenter de gagner quelques millions d’euros dans cette affaire. Puisque d’après les informations du journal The Sun, Everton envisage de recruter le joueur de 22 ans lors du prochain mercato estival. West Ham, Fulham, Crystal Palace, Chelsea et Liverpool sont aussi intéressés par le profil du puissant joueur de Louvain. Bon dans la relance, fort dans les duels et véritable menace offensive, sachant qu’il a marqué 3 buts en 20 matchs cette saison, Nyakossi a le profil pour être vendu à plus de 10 ME en Premier League. C’est donc avec un certain appât du gain que la direction phocéenne pourrait se lancer dans ce montage un peu complexe, mais qui pourrait rapporter une somme non négligeable en cette période de crise.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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