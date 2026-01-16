OM : Pavard, l'info surprise

Si Benjamin Pavard ne parvient pas à totalement convaincre avec ses prestations, le défenseur français se plait à l'OM et la direction du club apprécie son apport. Son achat définitif prend forme.

Grosse recrue de l’été dernier, Benjamin Pavard peine à convaincre. Les attentes sur sa venue étaient importantes, et l’international français était d’abord vu comme un élément d’expérience capable de tempérer Leonardo Balerdi et d’apporter enfin un peu de sérénité à la défense de l’OM . Malgré des débuts convaincants, la suite a été plus compliquée. A plusieurs reprises, le joueur formé au LOSC est passé au travers d’un match, ce qui lui a valu un flot de critiques. A tel point que son arrivée définitive sur le Vieux Port ne faisait plus du tout l’unanimité.

L'OM très satisfait de Pavard

Ce n’est pourtant pas du tout le version de la direction de l’OM, qui est dite très satisfaite de l’apport de Benjamin Pavard et n’aura rien contre le garder définitivement en fin de saison. Le défenseur polyvalent est prêté avec une option d’achat non obligatoire à 15 ME. Son principal problème restera probablement le salaire, mais selon les informations de FCInterNews, tout roule à Marseille concernant le défenseur central. Ce dernier se sent très bien en Provence et se voit bien s’y installer sur la durée pour le dernier gros contrat de sa carrière.

En ce qui concerne l’avis de l’OM, le niveau sportif de Pavard sera étudié à l’issue de la saison, puisque Marseille a le total contrôle des opérations jusqu’à la fin du mois de juin. Roberto De Zerbi aura son mot à dire mais Mehdi Benatia est en tout cas convaincu qu’un tel joueur ne pourra faire que du bien à son équipe dans les prochaines années. Même la polémique lancée sur sa discussion avec Lucas Hernandez n’a pas terni son image, puisque Pavard n’a pas caché qu’il était un ami de longue date avec le joueur du PSG.

Le média italien précise donc que l’Inter et l’OM ne se sont pas vus pour évoquer un achat définitif de Pavard, mais que tous les feux sont actuellement au vert pour une issue positive. En tout cas, le club lombard ne table pas sur un retour de l’ancien du Bayern Munich, dont c’est encore une fois le salaire copieux qui pose problème. En cas de séjour définitif à Marseille, ses émoluments seront forcément au coeur des discussions, même si un contrat sur le long terme peut permettre de lisser le salaire du défenseur central.