ICONSPORT_282264_0167

OM : Pavard, l'info surprise

OM16 janv. , 12:40
parGuillaume Conte
2
Si Benjamin Pavard ne parvient pas à totalement convaincre avec ses prestations, le défenseur français se plait à l'OM et la direction du club apprécie son apport. Son achat définitif prend forme.
Grosse recrue de l’été dernier, Benjamin Pavard peine à convaincre. Les attentes sur sa venue étaient importantes, et l’international français était d’abord vu comme un élément d’expérience capable de tempérer Leonardo Balerdi et d’apporter enfin un peu de sérénité à la défense de l’OM. Malgré des débuts convaincants, la suite a été plus compliquée. A plusieurs reprises, le joueur formé au LOSC est passé au travers d’un match, ce qui lui a valu un flot de critiques. A tel point que son arrivée définitive sur le Vieux Port ne faisait plus du tout l’unanimité.

L'OM très satisfait de Pavard

Ce n’est pourtant pas du tout le version de la direction de l’OM, qui est dite très satisfaite de l’apport de Benjamin Pavard et n’aura rien contre le garder définitivement en fin de saison. Le défenseur polyvalent est prêté avec une option d’achat non obligatoire à 15 ME. Son principal problème restera probablement le salaire, mais selon les informations de FCInterNews, tout roule à Marseille concernant le défenseur central. Ce dernier se sent très bien en Provence et se voit bien s’y installer sur la durée pour le dernier gros contrat de sa carrière.
En ce qui concerne l’avis de l’OM, le niveau sportif de Pavard sera étudié à l’issue de la saison, puisque Marseille a le total contrôle des opérations jusqu’à la fin du mois de juin. Roberto De Zerbi aura son mot à dire mais Mehdi Benatia est en tout cas convaincu qu’un tel joueur ne pourra faire que du bien à son équipe dans les prochaines années. Même la polémique lancée sur sa discussion avec Lucas Hernandez n’a pas terni son image, puisque Pavard n’a pas caché qu’il était un ami de longue date avec le joueur du PSG.
Le média italien précise donc que l’Inter et l’OM ne se sont pas vus pour évoquer un achat définitif de Pavard, mais que tous les feux sont actuellement au vert pour une issue positive. En tout cas, le club lombard ne table pas sur un retour de l’ancien du Bayern Munich, dont c’est encore une fois le salaire copieux qui pose problème. En cas de séjour définitif à Marseille, ses émoluments seront forcément au coeur des discussions, même si un contrat sur le long terme peut permettre de lisser le salaire du défenseur central.
2
Articles Recommandés
l ol laisse son attaquant libre les offres tombent groupama stadium 395269
OL

Le Barça le laisse filer, l’OL se jette dessus

ICONSPORT_282097_0334
OL

L’OL achète Satriano, Lens n’en revient pas

ICONSPORT_282221_0025
PSG

City envoie 130 millions d'euros au PSG

Fil Info

16 janv. , 13:00
Le Barça le laisse filer, l’OL se jette dessus
16 janv. , 12:20
L’OL achète Satriano, Lens n’en revient pas
16 janv. , 12:00
City envoie 130 millions d'euros au PSG
16 janv. , 11:40
CAN 2025 : Maroc-Sénégal, M6 et BeIN Sports aux anges
16 janv. , 11:20
OM, OL, LOSC, Monaco, ce sponsor israélien qui dérange
16 janv. , 11:00
Sochaux dit 3,7 millions de fois merci à l’OM
16 janv. , 10:40
Six mois de fiesta au PSG, c'est fini maintenant
16 janv. , 10:21
Le groupe du PSG face à Lille

Derniers commentaires

City envoie 130 millions d'euros au PSG

Continuer à perdre votre encre et votre énergie à déstabiliser le PSG !! Vous n'y arriverez pas pas .

OM : Pavard, l'info surprise

A sa place ,je me méfie des louanges de son administration. Qu'il se rappelle l'aiffaire RABIOT . Acheté,puis vendu comme un legume pourri .

OM, OL, LOSC, Monaco, ce sponsor israélien qui dérange

bah, ils n'ont qu'à pas sucer des pastilles de paradichlorobenzène...

OM : Pavard, l'info surprise

Pour ces vieux débris que l om vend ses jeunes talents c est du n'importe quoi

L’OL promet un tour de magie au mercato

Ces phrases la, on les a déjà entendu, hein... A moins d'avoir une réelle opportunité pour un joueur qui nous servira en cette fin d'année et pour les prochaines saisons, je trouve qu'il n'est pas nécessaire de recruter pour recruter. Peut être un mec au milieu pour préparer l'après Morton.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading