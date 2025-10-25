L1 : L'OM perd la tête à Lens

9e journée de Ligue 1 :

Stade Bollaert-Delelis

Buts : Edouard (23e sp), Pavard (53e csc) pour Lens ; Greenwood (17e) pour l’OM

L'OM a été piégé par la furia lensoise et s'est incliné 2-1 à Bollaert. Les Phocéens sont dépassés par le PSG mais aussi Lens au classement.

Vainqueur de ses 5 derniers matchs en Ligue 1, l'OM visait la passe de 6 pour récupérer la place de leader laissée au PSG cet après-midi. Le déplacement à Lens avait tout du traquenard. Cependant, Marseille démarrait bien le match et étouffait les Sang et Or. L'ouverture du score venait logiquement des pieds de Greenwood, auteur d'une belle frappe en entrée de surface lensoise. Lens revenait rapidement au score avec l'aide de Pavard. Le défenseur phocéen se rendait coupable d'une faute sur Edouard en pleine surface. Le penalty était accordé avec l'aide de la VAR et transformé d'une panenka par l'ancien parisien.

Après la pause, les affaires marseillaises se compliquaient sur le point fort lensois : les corners. Le malheureux Pavard était à la réception du coup de pied arrêté et poussait le ballon au fond du but avec son tibia. Il s'agit du 6e but de Lens sur cette phase. Dans la foulée, Aubameyang obligeait Risser à réaliser une grosse parade après un missile de loin. L'OM avait le ballon mais n'était pas tranchant dans la zone de vérité. Lens se créait même deux grosses occasions avec un sauvetage miraculeux de Rulli sur sa ligne devant Thauvin (62e) et un face à face gagné par l'Argentin dans les arrêts de jeu.

Lens s'imposait 2-1 pour prendre la deuxième place à l'OM, désormais 3e alors qu'il avait débuté le week-end en tête du classement.