L1 : L'OM perd la tête à Lens

Ligue 125 oct. , 23:01
parMehdi Lunay
1
9e journée de Ligue 1 :
Stade Bollaert-Delelis
Lens-OM 2-1
Buts : Edouard (23e sp), Pavard (53e csc) pour Lens ; Greenwood (17e) pour l’OM
L'OM a été piégé par la furia lensoise et s'est incliné 2-1 à Bollaert. Les Phocéens sont dépassés par le PSG mais aussi Lens au classement.
Vainqueur de ses 5 derniers matchs en Ligue 1, l'OM visait la passe de 6 pour récupérer la place de leader laissée au PSG cet après-midi. Le déplacement à Lens avait tout du traquenard. Cependant, Marseille démarrait bien le match et étouffait les Sang et Or. L'ouverture du score venait logiquement des pieds de Greenwood, auteur d'une belle frappe en entrée de surface lensoise. Lens revenait rapidement au score avec l'aide de Pavard. Le défenseur phocéen se rendait coupable d'une faute sur Edouard en pleine surface. Le penalty était accordé avec l'aide de la VAR et transformé d'une panenka par l'ancien parisien.
Après la pause, les affaires marseillaises se compliquaient sur le point fort lensois : les corners. Le malheureux Pavard était à la réception du coup de pied arrêté et poussait le ballon au fond du but avec son tibia. Il s'agit du 6e but de Lens sur cette phase. Dans la foulée, Aubameyang obligeait Risser à réaliser une grosse parade après un missile de loin. L'OM avait le ballon mais n'était pas tranchant dans la zone de vérité. Lens se créait même deux grosses occasions avec un sauvetage miraculeux de Rulli sur sa ligne devant Thauvin (62e) et un face à face gagné par l'Argentin dans les arrêts de jeu.
Lens s'imposait 2-1 pour prendre la deuxième place à l'OM, désormais 3e alors qu'il avait débuté le week-end en tête du classement.

Ligue 1

25 octobre 2025 à 21:05
Lens
Édouard23'Pavard53'(og)
2
1
Match terminé
Olympique Marseille
Greenwood17'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
88
M. Sangare
LensLens
Carton jaune
87
L. Balerdi Rossa
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
85
ENTRE
S. Abdul Hamid
LensLens
SORT
R. Aguilar
LensLens
Carton jaune
84
M. Guilavogui
LensLens
Voir Les Détails Complets Du Match
1
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
Monaco
17952218135
5
Strasbourg
16851217107
6
O. Lyonnais
1585031183
7
LOSC Lille
14842216106
8
Toulouse
13941415132
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Lorient
882241219-7
15
Auxerre
78215712-5
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

