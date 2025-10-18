OM : Pavard donne déjà rendez-vous à Longoria

ICONSPORT_271638_0224
L'été dernier lors du marché des transferts, Benjamin Pavard rejoignait l'OM dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. L'international français se verrait bien rester à Marseille plus de temps, même si rien n'est encore ficelé.
L'OM s'est bien armé l'été dernier lors du mercato. Parmi les joueurs de renom qui ont débarqué sur la Canebière : Benjamin Pavard. Le champion du monde 2018 voulait se lancer un nouveau défi en Ligue 1 dans une équipe ambitieuse et entrainée par Roberto De Zerbi. Pavard a rejoint Marseille dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Si elle ne devrait pas poser de problèmes à la direction phocéenne, ce n'est pas la même chose du côté de son salaire, alors que l'ancien du Bayern touche près de 545 000 euros mensuels. Toutes les parties ont notamment prévu de se parler lors de la seconde partie de saison. 

Pavard, tout reste possible 

Ces dernières heures, L'Equipe indique en effet que tout reste ouvert concernant l'avenir de Benjamin Pavard à l'Olympique de Marseille. Un Pavard qui se sent très bien dans le sud de la France, totalement convaincu à l'époque par le discours... d'Adrien Rabiot, aujourd'hui parti à l'AC Milan : « Parti fâché à l'AC Milan après sa bagarre avec Jonathan Rowe, Rabiot peut aussi l'avertir que tout bascule vite à l'OM, où le milieu s'était d'emblée imposé comme une référence, très proche des dirigeants, puisqu'il s'était même affiché sur scène avec Medhi Benatia lors d'un concert de Jul au Vélodrome.
Dans le cas de Pavard, la lune de miel n'est pas allée jusque-là et c'est peut-être le meilleur moyen d'éviter un divorce fracassant, alors que les deux parties ont prévu de se voir en deuxième partie de saison pour faire le point sur la suite ».

Benjamin Pavard a en tête de se lancer du mieux possible pour avoir une chance de figurer dans le groupe de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026. Cela devrait donc profiter à l'OM, qui espère de son côté jouer le titre le plus longtemps possible en Ligue 1. Dans quelques mois sera alors venu le moment de parler d'un transfert définitif de Pavard. Toutes les possibilités existent à l'heure actuelle.
