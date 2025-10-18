ICONSPORT_272416_0139
L'OM leader de Ligue 1, Marseille s'enflamme

Après le nul concédé par le PSG contre Strasbourg, l'Olympique de Marseille peut être le leader de la Ligue 1 en cas de victoire face au Havre au Vélodrome. La température monte du côté du Vélodrome.
Au soir du match OM-PSG, Paris avait l'occasion de prendre neuf points d'avance sur l'OM en cas de victoire, mais on le sait, Aguerd a permis à Marseille de renverser le Paris Saint-Germain. Et ce samedi, si l'équipe de Roberto De Zerbi renverse le HAC, ce qui semble dans ses cordes, alors l'Olympique de Marseille sera aux commandes du championnat de Ligue 1, avec un point d'avance. Un sacré renversement de situation, d'autant que le club phocéen a déjà affronté le PSG, l'OL et Strasbourg. C'est donc face aux équipes censées être plus faibles que l'OM doit faire le plein de points et éviter les faux-pas de la saison passée. Mais, la perspective de voir Marseille sur la plus haute marche du podium enflamme déjà les supporters et les réseaux sociaux.
Même si la saison de Ligue 1 est encore longue, et que l'Olympique de Marseille doit enchaîner comme le PSG les matchs de Championnat et ceux de Ligue des champions, il y a comme un petit parfum de trophée du côté de la cité phocéenne, au moment même où Pablo Longoria a fixé la date de 2030 pour voir l'OM ajouter une ligne à son palmarès. Il n'empêche, Marseille sera toujours Marseille et le nul de Paris contre les Alsaciens, et la perspective de prendre la tête de la Ligue 1 donnent déjà le vertige. « Strasbourg et Paris font nuls, et nous, on a battu les deux. Demain on peut être leader du championnat. C’est le moment d’assumer », « Demain l'OM prend la place de leader et ne la lâchera plus jusqu'à la fin », « C'est l'OM leader on gagne contre Le Havre Lyon, c'est pratiquement impossible t'as pas vu la différence de but 10 à 4 faudrait que Lyon gagne et marque 7 buts sans compter les buts qu'on va marquer ». 

Un Vélodrome en feu pour le nouveau leader de Ligue 1

Pour Roberto De Zerbi, tout cela va évidemment dans le bon sens, même si l'entraîneur italien de l'Olympique de Marseille refuse de s'exprimer sur ce sujet, De Zerbi étant bien conscient que cette saison, plusieurs équipes avancent dans l'ombre, à l'image d'un Olympique Lyonnais qui peut être à égalité de points avec l'OM en cas de victoire à Nice. Mais, du côté du Vélodrome, il ne fait nul doute que l'ambiance sera chaude, d'autant plus qu'encore une fois, l'affiche OM-Le Havre se jouera à guichet fermé.
Derniers commentaires

L'OM leader de Ligue 1, Marseille s'enflamme

Ton pschit ce sont les vols arbitrals sous l ere de Bielsa ?

L'OM leader de Ligue 1, Marseille s'enflamme

Qui s enflamme ?

L2 : Bastia volé d'un but, ça commence à gronder

Disparaissez du paysage français !

PSG : Lucas Chevalier déjà remplacé par Safonov ?

Ok il est pas top pour l'instant mais ca va le faire je pense .... donnaruma qd il est arrivé c t pareil ... et la en plus il a pas de bol la defense n'est pas exceptionnel beraldo c dur....

L'OM leader de Ligue 1, Marseille s'enflamme

Personne ne peut le prédire vu que l'OM n'a jamais réussi à tenir en L1 ET en Coupe d'Europe.....et encore moins avec la CDF au milieu, faut pas s'enfammer le début de saison est un peu en trompe l'oeil avec pas mal de réussite. Puis viendra la CAN et de potentiels blessures (Gouiri puis si Aubam.y passe vu son âge c'est possible) ca peut aller très vite

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1785211688
2
Strasbourg
16851217107
3
O. Marseille
15750215510
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

