L'OM leader de Ligue 1, Marseille s'enflamme

Après le nul concédé par le PSG contre Strasbourg, l'Olympique de Marseille peut être le leader de la Ligue 1 en cas de victoire face au Havre au Vélodrome. La température monte du côté du Vélodrome.

Au soir du match OM-PSG, Paris avait l'occasion de prendre neuf points d'avance sur l'OM en cas de victoire, mais on le sait, Aguerd a permis à Marseille de renverser le Paris Saint-Germain. Et ce samedi, si l'équipe de Roberto De Zerbi renverse le HAC, ce qui semble dans ses cordes, alors l'Olympique de Marseille sera aux commandes du championnat de Ligue 1, avec un point d'avance. Un sacré renversement de situation, d'autant que le club phocéen a déjà affronté le PSG, l'OL et Strasbourg. C'est donc face aux équipes censées être plus faibles que l'OM doit faire le plein de points et éviter les faux-pas de la saison passée. Mais, la perspective de voir Marseille sur la plus haute marche du podium enflamme déjà les supporters et les réseaux sociaux.

Strasbourg et Paris font nuls, et nous, on a battu les deux. Demain on peut être leader du championnat. C’est le moment d’assumer », « Demain l'OM prend la place de leader et ne la lâchera plus jusqu'à la fin », « C'est l'OM leader on gagne contre Le Havre Lyon, c'est pratiquement impossible t'as pas vu la différence de but 10 à 4 faudrait que Lyon gagne et marque 7 buts sans compter les buts qu'on va marquer ». Même si la saison de Ligue 1 est encore longue, et que l'Olympique de Marseille doit enchaîner comme le PSG les matchs de Championnat et ceux de Ligue des champions, il y a comme un petit parfum de trophée du côté de la cité phocéenne, au moment même où Pablo Longoria a fixé la date de 2030 pour voir l'OM ajouter une ligne à son palmarès . Il n'empêche, Marseille sera toujours Marseille et le nul de Paris contre les Alsaciens, et la perspective de prendre la tête de la Ligue 1 donnent déjà le vertige. «», «», «».

Un Vélodrome en feu pour le nouveau leader de Ligue 1

Pour Roberto De Zerbi, tout cela va évidemment dans le bon sens, même si l'entraîneur italien de l'Olympique de Marseille refuse de s'exprimer sur ce sujet, De Zerbi étant bien conscient que cette saison, plusieurs équipes avancent dans l'ombre, à l'image d'un Olympique Lyonnais qui peut être à égalité de points avec l'OM en cas de victoire à Nice. Mais, du côté du Vélodrome, il ne fait nul doute que l'ambiance sera chaude, d'autant plus qu'encore une fois, l'affiche OM-Le Havre se jouera à guichet fermé.