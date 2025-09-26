OM : Paulo Fonseca a trahi Marseille

Avant la nomination du coach Roberto De Zerbi à l’été 2024, l’Olympique de Marseille avait pensé à Paulo Fonseca. Le Portugais avait trouvé un accord avec le club phocéen et son directeur sportif Medhi Benatia, avant de tout annuler.

Paulo Fonseca aurait pu représenter un autre Olympique. Bien avant de s’installer à Lyon en janvier dernier, l’ancien entraîneur du LOSC a eu l’opportunité de rejoindre Marseille . Les discussions avec la direction olympienne avaient abouti à un accord. Mais un revirement de situation avait contraint Medhi Benatia à revoir ses plans.

« On voulait Fonseca, a raconté le directeur sportif marseillais au Corriere dello Sport. Tout était fait, on avait un accord, mais en mai 2024, après notre défaite à Bergame contre l'Atalanta (0-3 en demi-finales retour de Ligue Europa), il a appelé et nous a dit que rien n'allait se faire. Le 13 juin il était entraîneur du Milan. A ce moment on s'est alors tourné vers Conceição, mais quand on a su qu'on avait la possibilité de signer De Zerbi, on s'est dit avec le président Pablo Longoria : "Allez, on tente". Poussés par le propriétaire McCourt, on est partis à l'attaque. »

Et cette fois, les dirigeants olympiens sont tombés sur un Roberto De Zerbi déterminé à signer jusqu’au bout. « J'étais à Dubaï et je l'ai appelé en visio pour lui proposer un rendez-vous le lendemain à Milan pour un petit-déjeuner. Il m'a répondu que ce n'était pas nécessaire, s’est souvenu l’ex-défenseur central. On a discuté pendant des heures au téléphone, et il m'a demandé si l'on pouvait inclure Longoria dans la conversation. Il m'a alors expliqué qu'il était intéressé, que notre projet l'avait séduit et qu'on devrait parler à son agent. Mais il avait déjà dit oui. »

De Zerbi a un côté Guardiola en lui - Medhi Benatia

Finalement, aucune des deux parties ne regrette ce mariage. Et surtout pas Medhi Benatia, plus que jamais séduit par le profil du coach italien. « Il est beau et inspirant, il vit pour le football, comme moi, a comparé le dirigeant. Il a une passion débordante, il faut voir comment il prépare les matchs. Il a un côté Guardiola en lui, mais croyez-moi, c'est un entraîneur unique. Il respire le football et la vie. Dans cet ordre. » Une personnalité qui a parfois tendance à se retourner contre lui. La preuve, Roberto De Zerbi, exclu lors du Classique, sera suspendu à Strasbourg ce vendredi soir.