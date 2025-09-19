OM : Pas de faute grave pour Benatia

Mehdi Benatia fan d'un joueur du PSG, c'est en tout cas une sortie qui a pu surprendre lors du match des Parisiens cette semaine en Ligue des Champions. Rien de bien grave pour les supporters de l'OM.

Si l’OM a perdu le fil d’une rencontre qu’il a pensé tenir en mains pendant quelques minutes à Madrid, le PSG n’a pas sourcillé une seule seconde face à Bergame pour s’imposer 4-0. Les Parisiens ont démontré pourquoi ils étaient les champions d’Europe en titre avec une démonstration à tous les niveaux, et dans tous les secteurs. Même si Dembélé et Doué étaient absents, cela n’a pas empêché de voir des actions d’éclat. Ce fut le cas avec Khvicha Kvaratskhelia qui a inscrit un but en solo d’une accélération foudroyante et d’une frappe non moins impressionnante.

Il percute, il percute et boom - Mehdi Benatia sur le but de Kvaratskhelia

A tel point que même Medhi Benatia, qui regardait le match avec ses proches, a livré son analyse sur le fait sur le compte Instagram d’un de ses amis. Ce dernier a publié en story les compliments du directeur du football de l’OM pour l’attaquant géorgien du PSG. « Regarde comment il se retourne, regarde la prise de balle, regarde comment il percute. Il percute, il percute… et boom ! », a livré l’ancien défenseur de la Juventus et du Bayern Munich, clairement emballé par l’action de l’ancien du Napoli.

A quelques jours du Classique face au PSG, ces compliments pourraient forcément faire réagir, mais du côté des supporters de l’OM, on estimait qu’il n’y avait vraiment rien de bien méchant avec cette sortie où Benatia confie tout de même son admiration pour les performances d’un joueur parisien. « Trouver moi un vrai amateur de football qui ne va pas apprécier un joli geste ou but », « On peut être directeur sportif de Marseille et apprécier un joli but », « C'est un connaisseur, il respecte le beau foot », « Et alors moi aussi j’ai dit c’était un beau but mdr », « Moi le premier j'ai aimé son but », « Je vois pas le soucis. Perso je supporte l'OM ça m'empêche pas d'aimer un geste ou une belle action de la part d'un joueur de paris ou je ne sais quelle équipe », ont souligné des supporters de l’OM pour qui il n’y a vraiment pas de quoi lancer une polémique avec le classique de dimanche.