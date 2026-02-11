Bordeaux : La condition pour monter dévoilée

Samedi dernier, les Girondins de Bordeaux sont venus à bout de Châteaubriant (2-1) et ont continué à mettre la pression sur le leader yonnais. Pour Bruno Irles, la Roche-sur-Yon ne pourra pas suivre la cadence si son équipe récolte en moyenne deux points par match.

Les Girondins de Bordeaux sont plus que jamais proches de remonter d'une division, bientôt deux ans après la descente aux enfers insoutenable. Pour cela, il faudra toutefois parvenir à dépasser à nouveau la Roche-sur-Yon, actuel leader de la poule A de National 2. Trois points séparent les deux formations, tandis que les Yonnais disposent d'une meilleure différence de buts (+19 contre +15).

Pour autant, Bruno Irles reste très confiant. A l'issue de la victoire de son équipe face à Châteaubriant samedi dernier (2-1), l'entraineur des Marine et Blanc a donné la recette pour terminer premier du classement en fin de saison. Pour lui, tout se jouera sur la régularité et une moyenne de deux points par match sur les 13 dernières journées.

Bruno Irles veut tenir le rythme

« On est content, on a rapporté trois points. On reste dans le rythme que l'on souhaite pour aller chercher cette première place. (...) On sait que si on fait notre travail de deux points par match, on y sera. Il faut qu'on tienne ce rythme, et si on arrive avec ce rythme dans les gros matchs qui nous attendront, on pourra bien jouer notre chance à ce moment-là et regarder ce qui se passe. Là, on est trop loin pour se dire qu'ils (la Roche-sur-Yon, ndlr) ont perdu ou gagner. Quand on est passé devant, je leur ai dit qu'on repasserait derrière. Il va falloir se battre pour repasser devant, on n'a pas su le faire l'an dernier. Cette année, il y a la réaction et on continue d'avancer », a expliqué Bruno Irles après la victoire.

Pour rappel, la Roche VF tient aussi un rythme de grande qualité, avec 9 matchs consécutifs sans défaite en N2. Il faut d'ailleurs remonter au 18 octobre dernier et à un déplacement à Bordeaux pour trouver les traces de la dernière défaite du club en championnat.