Orange plutôt que CMA CGM pour le Vélodrome ?
Stade Vélodrome Marseille

OM : La rumeur du CMA CGM Vélodrome brutalement démentie !

OM14 avr. , 18:40
parClaude Dautel
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Depuis quelques jours, les rumeurs circulaient sur le prochain contrat de naming du Vélodrome. Mais contrairement aux bruits de couloir, ce ne sera pas le CMA CGM Vélodrome.
Quelques jours après la nomination de Stéphane Richard au poste de président de l'Olympique de Marseille, le premier dossier sur le bureau du patron de l'OM concerne le naming du stade Vélodrome En effet, le contrat avec Orange, qu'il avait initié à signer lorsqu'il dirigeait cette société, se termine le 2 juin et pour l'instant, tout le monde est dans l'attente. Mais, dans le climat qui règne actuellement autour de Frank McCourt et de l'OM, tout le monde pensait très fort à l'annonce d'un contrat avec Rodolphe Saadé afin de donner naissance au CMA CGM Vélodrome. Mais, Bruno Blanzat, journaliste pour Ici Provence, annonce que ce ne sera pas le cas et que l'actuel sponsor maillot de l'Olympique de Marseille. Cependant, des contacts sont en cours avec d'autres sociétés et on pourrait même avoir une surprise majeure.

Le Vélodrome se cherche un sponsor

En effet, le journaliste marseillais révèle qu'Orange pourrait succéder...à Orange. Huit ans après avoir associé son nom au stade marseillais pour un montant estimé à 2,45 millions d'euros par saison, Orange est donc en course pour continuer ce contrat de naming. Même si Stéphane Richard n'est plus à la tête de l'entreprise de télécommunication. De quoi démontrer que finalement l'opération est plutôt pour l'entreprise française, qui, comme l'a fait Groupama avec l'OL, semble vouloir continuer son engagement, mais probablement avec une revalorisation du contrat. Ce qui est certain, c'est que cette annonce sur le fait que CMA CGM n'est pas candidat va refroidir les insiders qui voyaient dans cela un premier pas vers le rachat du club phocéen par Rodolphe Saadé.
Comme nous le précisions, du côté du CMA CGM, on se penche actuellement sur le dossier du possible rachat du groupe M6. Ce possible achat confirmant l'appétit du transporteur maritime pour l'acquisition de radios, journaux et chaînes de télé. Du côté de l'Olympique de Marseille on attendra donc encore un peu, même si le contrat de sponsoring maillot est déjà un beau petit investissement fait par Rodolphe Saadé.
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