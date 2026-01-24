ICONSPORT_283252_0097

L1 : L'OM corrige Lens, le PSG en fête

Ligue 124 janv. , 23:01
parMehdi Lunay
47
19e journée de Ligue 1 :
Orange Vélodrome
OM-Lens 3-1
Buts : Gouiri (3e, 75e), Nwaneri (13e) pour l’OM ; R.Fofana (85e) pour Lens
Dans un choc crucial pour le podium, Marseille a largement dominé Lens 3-1. Les recrues du mercato ont brillé tout comme Amine Gouiri.
Vainqueur de ses 8 derniers matchs en Ligue 1, Lens arrivait au Vélodrome dans la peau du leader mais surtout dans celle d'un ogre. Sans Mason Greenwood au coup d'envoi, c'est pourtant l'OM qui effrayait son adversaire. Les Phocéens prenaient les devants au score avec un festival quelque peu chanceux de Gouiri dans la surface lensoise. Pas le temps de réagir pour le RC Lens qui encaissait un deuxième but 10 minutes plus tard après un raid de 50 mètres signé Ethan Nwaneri.
Assommé, Lens réagissait timidement mais Odsonne Edouard avait la balle du 2-1. Toutefois, l'ancien parisien ne trouvait pas le cadre de Rulli (28e). Juste après le repos, Thomasson était aussi trop maladroit en bonne position dans la surface (46e). L'OM gérait tranquillement la seconde période et Gouiri venait s'offrir un doublé après une belle action collective des Marseillais. Le but de Rayan Fofana en fin de match ne changeait rien. Avec ce succès, l'OM conforte sa 3e place et revient à 5 unités de Lens au classement. Le PSG applaudit puisqu'il prend la tête du championnat avec ce résultat.

Ligue 1

24 janvier 2026 à 21:05
Olympique Marseille
Gouiri3'Nwaneri13'Gouiri75'
3
1
Match terminé
Lens
Fofana85'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
85
R. Fofana
LensLens
Remplacement
80
ENTRE
P. Aubameyang
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
A. Gouiri
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
78
ENTRE
A. Bermont
LensLens
SORT
R. Aguilar
LensLens
Remplacement
78
ENTRE
F. Sotoca
LensLens
SORT
F. Thauvin
LensLens
Voir Les Détails Complets Du Match
47
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Brest
22186482429-5
12
Angers SCO
22186482025-5
13
Le Havre
20194871624-8
14
Paris
19185492432-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121833121940-21

