Manu Petit sait pourquoi le PSG ne gagnera pas la C1

Malgré la victoire rassurante face à Chelsea (5-2) mercredi, Emmanuel Petit doute du Paris Saint-Germain. Et plus particulièrement de son gardien Matvey Safonov qui n’a pas dégagé une énorme sérénité durant ce huitième de finale aller de Ligue des Champions.

C’est peut-être le match référence que le Paris Saint-Germain attendait. Peu convaincants ces dernières semaines, les Parisiens ont nettement augmenté leur niveau de jeu contre Chelsea. Les voilà bien partis pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions grâce à la recette du sacre de la saison dernière, enfin presque. Il manque encore un ingrédient essentiel étant donné que Matvey Safonov n’a pas le même rendement que Gianluigi Donnarumma.

Le Russe n’a commis aucune erreur grossière. Mais le portier choisi au détriment de Lucas Chevalier n’a pas été impérial sur le but de Malo Gusto. Pas de quoi rassurer le consultant Emmanuel Petit qui s’interroge sur la suite du parcours du Paris Saint-Germain. « La question que je me pose, c’est est-ce que tu peux gagner la Ligue des Champions et réitérer l’exploit de l’année dernière avec un gardien qui te montre des défaillances sur pas mal de plans ? Est-ce que le PSG est capable d’aller jusqu'au bout avec un gardien qui te montre quand même des signes d’inquiétude ? », s’est demandé l’ex-international tricolore sur RMC.

Rappelez-vous Donnarumma et Courtois - Emmanuel Petit

« Chevalier, c’est la même chose. L’année dernière, rappelez-vous ce qu’a fait Donnarumma alors qu'il a longtemps été décrié. Rappelez-vous ce qu’a fait Courtois avec le Real Madrid quand ils ont été champions d’Europe. Il y a toujours eu un grand gardien dans les buts. Le niveau va s’élever, tu vas avoir des attaquants qui vont être beaucoup plus précis. Il va falloir quand même que tu aies un gardien en face de toi qui soit présent sur deux ou trois arrêts », a prévenu Emmanuel Petit, pas certain que Matvey Safonov ait les épaules pour porter son équipe jusqu’au sommet européen.