OM : Nwaneri signe sa première, Lens assommé (vidéo)

L'Olympique de Marseille est inarrêtable dans ce début de match. Après Amine Gouiri, c'est la recrue anglaise Ethan Nwaneri qui a offert un bijou au Vélodrome. Le milieu a remonté la balle depuis son camp avant un beau crochet et une frappe dans le petit filet lensois. Le choc tourne au triomphe marseillais pour le moment...