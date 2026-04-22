OM-Nice : L'arbitre désigné, c'est un très mauvais souvenir

Battu à Lorient, l'Olympique de Marseille devra absolument vaincre Nice dimanche soir. Un match piège face à des Niçois qui jouent leur survie en Ligue 1. Pour ne rien arranger, l'arbitre désigné rappelle de bien mauvais souvenirs à l'OM.

L' Olympique de Marseille a utilisé l'ensemble de ses jokers annuels en Ligue 1. La défaite à Lorient, la dixième en championnat, a fait chuter les Phocéens au 6e rang derrière Lyon, Lille et Rennes. L'OM est obligé de gagner ses 4 derniers matchs, à commencer par Nice dimanche soir. Même si le Gym est 15e seulement, cela ressemble au match piège pour les hommes d'Habib Beye. Les Niçois viennent d'accrocher Lille dans le Nord et ils ont souvent posé des problèmes aux Marseillais sur les dernières années.

Willy Delajod au sifflet d'OM-Nice

L'arbitre de la rencontre a été désigné et il ne rassure pas les supporters marseillais. Il s'agit de Willy Delajod qui était également au sifflet de Lens-Toulouse en coupe de France mardi soir. La dernière fois que l'officiel a croisé la route de l'OM en Ligue 1 c'était le 8 février dernier. Marseille avait pris une claque retentissante 5-0 face au PSG dans le classique. Si les joueurs phocéens avaient été en dessous de tout, Willy Delajod n'avait rien arrangé avec une décision controversée.

En début de match, il avait donné un simple carton jaune à Vitinha pour une violente semelle sur le tibia de Leonardo Balerdi. Le milieu portugais aurait clairement pu récolter un carton rouge pour son intervention dangereuse. Le public du Vélodrome n'a pas oublié et digéré ce choix même s'il avait été soutenu par la direction de l'arbitrage. Autant dire que l'officiel aura une forte pression au moment de fouler la pelouse phocéenne pour un match capital, que ce soit côté marseillais comme côté niçois.