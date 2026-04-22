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Habib Beye

OM-Nice : L'arbitre désigné, c'est un très mauvais souvenir

OM22 avr. , 11:30
parMehdi Lunay
0
Battu à Lorient, l'Olympique de Marseille devra absolument vaincre Nice dimanche soir. Un match piège face à des Niçois qui jouent leur survie en Ligue 1. Pour ne rien arranger, l'arbitre désigné rappelle de bien mauvais souvenirs à l'OM.
L'Olympique de Marseille a utilisé l'ensemble de ses jokers annuels en Ligue 1. La défaite à Lorient, la dixième en championnat, a fait chuter les Phocéens au 6e rang derrière Lyon, Lille et Rennes. L'OM est obligé de gagner ses 4 derniers matchs, à commencer par Nice dimanche soir. Même si le Gym est 15e seulement, cela ressemble au match piège pour les hommes d'Habib Beye. Les Niçois viennent d'accrocher Lille dans le Nord et ils ont souvent posé des problèmes aux Marseillais sur les dernières années.

Willy Delajod au sifflet d'OM-Nice

L'arbitre de la rencontre a été désigné et il ne rassure pas les supporters marseillais. Il s'agit de Willy Delajod qui était également au sifflet de Lens-Toulouse en coupe de France mardi soir. La dernière fois que l'officiel a croisé la route de l'OM en Ligue 1 c'était le 8 février dernier. Marseille avait pris une claque retentissante 5-0 face au PSG dans le classique. Si les joueurs phocéens avaient été en dessous de tout, Willy Delajod n'avait rien arrangé avec une décision controversée.
En début de match, il avait donné un simple carton jaune à Vitinha pour une violente semelle sur le tibia de Leonardo Balerdi. Le milieu portugais aurait clairement pu récolter un carton rouge pour son intervention dangereuse. Le public du Vélodrome n'a pas oublié et digéré ce choix même s'il avait été soutenu par la direction de l'arbitrage. Autant dire que l'officiel aura une forte pression au moment de fouler la pelouse phocéenne pour un match capital, que ce soit côté marseillais comme côté niçois.
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On a perdu contre Lyon c'est ainsi.On a un effectif et L.E l'utilise en le faisant tourner pour reposer des joueurs c'est normal.Maintenant Lyon a joué à 11 derriere et a contré c'est de bonne guerre.on prend un but alors qu'il y a faute sur Vitinha et Ramos tire tres mal son penalty,c'est le jeu.Marseille va nous accuser s'il n'est pas en LDC comme les suppporters de Lyon qui considerent qu'ils auraient 19 points de plus sans les fautes d'arbitrage

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Son match contre Lyon a été bien moyen!Je ne suis pas convaincu

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Après en pleine saison et en vrac comme ca cest dur d'attirer qui que ce soit de potable .. meme si effectivement il y avait peu de chance que beye fasse l'affaire

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100 millions !il faut oublier et Barcola n'est pas encore parti

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Bien fait pour sa gueule et en plus il sera a l'isolement cette victime il pourra meme pas sortir en promenade parceque les autres détenus vont le marbrer

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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