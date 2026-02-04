Troyes - Lens : les compos (21h sur BeIN Sports 1)

C'est vraiment une grosse merde ce Nasser. Il veut faire chier L1+ . Mais qui diffusera son psg si L1+ se casse la gueule ? À moins s qu'il n'attende que ça pour racheter la L1 à 0,50 € . Mais même comme ça, ça ferait faire faillite à la majorité des clubs qui sont déjà dans le rouge. Donc je ne vois aucun intérêt. Ni sportif ni financier. Surtout qu'il a tout fait pour se séparer de la L1. Parce que viser des abonnements pour la CDM, mais sans rien après ça... Il peut rêver. Streaming et IPTV bonjour...
c est déjà les soldes
si il y en a d'autre qui veulent venir, a bras ouvert, surtout aux mêmes conditions haha
Comme disait deschamp Plus facile de commenter ou critiquer en haut du perchoir plus difficile de descendre dans l arene et faire ses preuves
Vous êtes sérieux ? Comment vous pouvez cautionner ça ? Rien que cette saison c'est affolant A commencer par Rabiot et les 2 espoirs bazardé en Italie
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|39
|20
|12
|3
|5
|33
|20
|13
|32
|20
|10
|2
|8
|34
|30
|4
|31
|20
|8
|7
|5
|30
|31
|-1
|30
|20
|9
|3
|8
|33
|25
|8
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|20
|7
|7
|6
|27
|31
|-4
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|23
|20
|6
|5
|9
|26
|33
|-7
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|20
|3
|5
|12
|19
|36
|-17
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|12
|20
|3
|3
|14
|21
|46
|-25
𝑳𝒆 𝑿𝑰 𝒅𝒆 𝒅𝒆́𝒑𝒂𝒓𝒕 🏁 L'équipe troyenne qui débutera la rencontre face au @RCLens ! 💪 #ESTACRCL
𝑯-𝟏 avant #ESTACRCL 🟤⚪️ Voici le 𝒐𝒏𝒛𝒆 𝒍𝒆𝒏𝒔𝒐𝒊𝒔 pour ce 8e de finale de @coupedefranceCA face à l'@estac_officiel. 📋 Amadou Haidara connaît sa première titularisation avec le Racing. #FiersDEtreLensois