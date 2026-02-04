ICONSPORT_293999_0004

Troyes - Lens : les compos (21h sur BeIN Sports 1)

Coupe de France04 févr. , 20:07
parMehdi Lunay
0
8e de finale de la coupe de France
Compo de l'ESTAC Troyes : Konaté, Titi, Monfray, Gambor, Donkor, Diop, Adeline, Chavalerin, Ifnaoui, Ripart, Detourbet
Compo du RC Lens : Risser, Antonio, Ganiou, Sarr, Abdulhamid, Bulatovic, Haidara, Udol, Sotoca, Sima, R.Fofana
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_279803_0008
OL

Le candidat Aulas se fait taper sur les doigts par la FFF

ICONSPORT_270646_0147
TV

TV : La nouvelle idée d’Al-Khelaïfi pour plomber Ligue1+

premier classique zoumana camara veut faire pleurer l om camara 3 391439
ASSE

L’ASSE le nouveau riche protégé, il ne digère pas

ICONSPORT_283333_0082
OM

L'OM le vend 25 ME, il se blesse déjà

Fil Info

06 févr. , 21:20
Le candidat Aulas se fait taper sur les doigts par la FFF
06 févr. , 21:00
TV : La nouvelle idée d’Al-Khelaïfi pour plomber Ligue1+
06 févr. , 20:40
L’ASSE le nouveau riche protégé, il ne digère pas
06 févr. , 20:20
L'OM le vend 25 ME, il se blesse déjà
06 févr. , 20:08
Metz - Lille : les compos (20h45 sur Ligue1+)
06 févr. , 20:00
Beye menace Rennes avec des conditions délirantes
06 févr. , 19:40
Endrick à l’OL, un taulier du Real enrage
06 févr. , 19:36
L'OM officialise le départ de Murillo à Besiktas
06 févr. , 19:20
PSG-OM : Deux titulaires parisiens vers un forfait

Derniers commentaires

TV : La nouvelle idée d’Al-Khelaïfi pour plomber Ligue1+

C'est vraiment une grosse merde ce Nasser. Il veut faire chier L1+ . Mais qui diffusera son psg si L1+ se casse la gueule ? À moins s qu'il n'attende que ça pour racheter la L1 à 0,50 € . Mais même comme ça, ça ferait faire faillite à la majorité des clubs qui sont déjà dans le rouge. Donc je ne vois aucun intérêt. Ni sportif ni financier. Surtout qu'il a tout fait pour se séparer de la L1. Parce que viser des abonnements pour la CDM, mais sans rien après ça... Il peut rêver. Streaming et IPTV bonjour...

L'OM officialise le départ de Murillo à Besiktas

c est déjà les soldes

Endrick à l’OL, un taulier du Real enrage

si il y en a d'autre qui veulent venir, a bras ouvert, surtout aux mêmes conditions haha

Beye menace Rennes avec des conditions délirantes

Comme disait deschamp Plus facile de commenter ou critiquer en haut du perchoir plus difficile de descendre dans l arene et faire ses preuves

OM : De Zerbi remplacé par Thiago Motta à Marseille ?

Vous êtes sérieux ? Comment vous pouvez cautionner ça ? Rien que cette saison c'est affolant A commencer par Rabiot et les 2 espoirs bazardé en Italie

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading