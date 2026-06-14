Pays-Bas - Japon : les compos (22h00 sur M6 et beIN Sports 1)

1ère journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 :

La compo des Pays-Bas : Verbruggen - Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven - Frenkie De Jong, Gravenberch - Summerville, Reijnders, Gakpo - Malen.

La compo du Japon : Suzuki - Watanabe, Taniguchi, Hiroki Ito - Doan, Kamada, Sano, Nakamura - Kubo, Ueda, Maeda.