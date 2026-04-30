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OM : McCourt reçoit le feu vert pour signer Genesio

OM30 avr. , 8:40
parCorentin Facy
7
L’OM est quasiment certain de ne pas poursuivre avec Habib Beye la saison prochaine. Pour lui succéder, le nom de Bruno Genesio a été murmuré ces dernières heures. Un profil qui plaît à Marseille.
Nommé mi-février pour succéder à Roberto De Zerbi, Habib Beye ne devrait pas s’éterniser à l’Olympique de Marseille. Le bilan de l’ex-entraîneur du Stade Rennais est pour l’instant négatif, avec une décevante 6e place à 3 journées de la fin du championnat. Le nouveau président Stéphane Richard doit encore nommer un directeur sportif, mais il apparaît de plus en plus improbable de voir Habib Beye poursuivre sa mission à Marseille. Pour le remplacer, un nom a été évoqué ces dernières heures, celui de Bruno Genesio.
Selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, l’entraîneur du LOSC va quitter le club nordiste à l’issue de son contrat en juin prochain, et se verrait bien rebondir sur le banc de l’Olympique de Marseille. Une piste surprenante, et pas forcément la plus sexy du monde pour les amoureux du club olympien après avoir vu passer Jorge Sampaoli, Igor Tudor ou encore Roberto De Zerbi ces dernières années.

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Et pourtant, il semblerait que du côté de l’OM, on souhaite s’appuyer sur un entraîneur français et très expérimenté en Ligue 1. Si l’on en croit un sondage publié sur Foot01 et sur lequel vous avez été près de 3.000 à voter, 65% des lecteurs estiment que Bruno Genesio est « une bonne idée » pour l’Olympique de Marseille en 2026-2027. Au contraire, 35% des votants sont contre l’arrivée de l’ancien entraîneur de l’OL sur le banc des Phocéens.
Capture d’écran 2026-04-29 à 22.50.22
Un résultat qui prouve que finalement, la cote de Bruno Genesio est élevée à Marseille, où l’on se verrait bien accueillir celui qui est notamment passé au Stade Rennais avant d’obtenir d’excellents résultats à Lille. Une cote de popularité intéressante à prendre en compte pour Stéphane Richard et pour Frank McCourt, lesquels auront bien sûr à coeur de choisir un entraîneur qui n’aura pas à affronter une vague d’hostilité avant même ses premiers matchs, comme ce fut le cas de certains entraîneurs à Marseille par le passé, notamment Igor Tudor.
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Il faut le prolonger, c'est une légende et il est encore jeune, il pourrait jouer à haut niveau encore 5/6 ans facile!

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ca serait une tres bonne transaction !! Si il rapporte 30M c'est parfait , mais attendons avant de se rejouir

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J'adore Comme d'habitude , pour certaines personnes ou certains médias, l'OL vend au rabais et achète avec des prix majorés. Essayez d'être crédibles SVP

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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