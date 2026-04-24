Nantes descend en L2 et tape sur l’OM au passage

Déchainé contre l'arbitrage et le monde du football, Waldemar Kita a décidé de se lâcher alors que son club fonce vers une descente en Ligue 2. L'OM, qui n'avait rien demandé, en prend pour son grade.

Rien ne va plus au FC Nantes , où les derniers matchs qui auraient pu entretenir le rêve du maintien ont été mal négociés. L’arbitrage est pointé du doigt, que ce soit contre Brest avec une erreur manifeste des officiels, ou contre le PSG avec beaucoup de décisions défavorables assez sévères. Mais le constat est là, les Canaris se dirigeaient déjà vers la Ligue 2 avant ces derniers matchs.

Nantes a fait mieux que l'OM sur 15 ans

A l’heure du constat, Waldemar Kita essuie beaucoup de critiques mais il n’a pas l’intention de se laisser faire. Le président du FC Nantes refuse de tout prendre sur lui et assure qu’il a surtout été entouré de gens incompétents, et que le milieu du football est tel qu’il faut aimer perdre de l’argent pour y réussir.

Et quand le Polonais se voit reprocher par son interviewer sur Eurosport son côté interventionniste dans le vestiaire, il a réponse à tout. Lorsqu’il lui a été demandé pourquoi il ne parvenait pas à s’entendre avec le directeur sportif et l’entraineur alors que cela pouvait mieux se passer dans d’autres clubs, cela a tourné à la déconfiture. « Medhi Benatia et Habib Beye s’entendent plutôt bien à l’OM par exemple même si ça ne marche pas pour l’instant. Ne me donnez pas des exemples comme ça… », a répondu Waldemar Kita, pour qui mettre en avant la direction sportive à Marseille est un non sens absolu vue la situation actuelle.

Et le président nantais s’est ensuite vu reprocher une seule Coupe de France gagnée en 20 ans de présence au club. « Oui et il n'y en a pas beaucoup qui ont gagné depuis 19 ans. Et j’ai fait deux finales », a lancé le président des Canaris, qui veut bien que l’OM soit pris en exemple pour sa direction sportive, mais tient à rappeler que le club provençal n’a absolument rien gagné depuis 15 ans désormais.