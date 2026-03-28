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Ngolo Kanté en Ligue 1, il confirme des négociations

Ligue 128 mars , 21:40
parCorentin Facy
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Avant son arrivée à Fenerbahçe, Ngolo Kanté a discuté avec le Paris FC pour une possible arrivée en Ligue 1. L’international français a rejeté la proposition mais ne s’interdit rien pour l’avenir.
Joueur de Boulogne puis du Stade Malherbe de Caen avant son départ pour Leicester en 2015, Ngolo Kanté est depuis devenu l’un des joueurs les plus appréciés du public français. Rien de très étonnant après une Coupe du monde 2018 mémorable. Toujours appelé par Didier Deschamps malgré son exil en Arabie Saoudite, Ngolo Kanté est revenu en Europe en février dernier. Le Français de 34 ans s’est engagé avec Fenerbahçe en Turquie. Avant cela, il a négocié avec un club de Ligue 1 : le Paris FC, comme le principal intéressé l’a confirmé en conférence de presse à la veille du match contre la Colombie.
« C'était en discussion l'été dernier, comme avec d'autres clubs. Au final ça ne s'est pas fait. On respecte cet intérêt. Pourquoi pas finir en France, on ne sait jamais » a glissé Ngolo Kanté, ensuite relancé sur son avenir mais qui a refusé d’en dire trop. « Je suis encore sous contrat avec Fenerbahce. Avec la sélection, il faut profiter du moment. On verra cet été, je veux prendre ce qui vient à moi. On verra s'il y a des décisions à prendre plus tard » a lancé Ngolo Kanté, bien trop expérimenté pour vendre la mèche et se mettre en faute par rapport à son club de Fenerbahçe, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2028.

Kanté confirme des discussions avec le PFC

Nul doute en tout cas que le natif de Paris ferait le bonheur de nombreux clubs de Ligue 1. Même s’il n’a plus le niveau incroyable qu’il a eu lors de ses passages à Leicester ou Chelsea, le milieu défensif d’1m68 reste l’une des références à son poste. La preuve, Didier Deschamps continue de le sélectionner et de lui faire confiance dans un secteur de jeu pourtant très concurrentiel. Sauf grosse surprise, Ngolo Kanté sera bien sûr du voyage pour les Etats-Unis cet été afin de disputer la Coupe du monde.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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