Ngolo Kanté en Ligue 1, il confirme des négociations

J'aurai tendance etre d'accord avec vous deux.
Et le blanc c'est pour faire référence au trafic de coke ?
Première league ?
Si MC Court trouve qqun qui veuille rajouter 80-90M pour les transferts en plus de ce que le club pose chaque été , pour avoir un budget mercato proche des 200M, là ça sera vraiment intéressant. Tant pour mieux concurrencer le psg que pour s'assurer une place en C1 en championnat presque chaque année.
Info venue d'Espagne encore, foutez nous la paix ... On a Kvara, Doué & Barcola dont le "vrai" poste est ailier gauche et je vois aucun des trois partir à court terme.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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