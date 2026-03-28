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Orange Vélodrome

OM : Le futur maillot fuite et fait déjà polémique

OM28 mars , 18:30
parEric Bethsy
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Alors que l’Olympique de Marseille se prépare à disputer le sprint final, l’un de ses futurs maillots pour la saison prochaine commence à fuiter. Le club phocéen et son équipementier Puma ont opté pour une couleur originale. Un choix contesté par certains supporters sur les réseaux sociaux.
Comme souvent en fin d’exercice, les maillots pour la saison suivante commencent à fuiter. Le site de Footy Headlines, généralement bien informé sur le design des tenues, révèlent les modèles ou certains détails à l’avance. Cette fois, la source spécialisée s’est penchée sur l’Olympique de Marseille. Et plus précisément sur son futur troisième maillot. On apprend effectivement que cette tenue sera principalement violette, avec du blanc pour le logo du club et de Puma.
Le vice-champion de France et son équipementier ont souhaité rappeler les champs de lavande de Provence. C’est donc un hommage à la région et à son paysage. Mais sans surprise, l’argument ne suffit pas pour mettre tout le monde d’accord. L’option choisie ne fait pas l’unanimité chez les supporters. Sur les réseaux sociaux, certains apprécient l’originalité, quand d’autres demandent le respect des couleurs traditionnelles de l’Olympique de Marseille, à savoir le bleu et le blanc.

L'OM a déjà porté du violet

A priori, les deux premiers maillots colleront davantage à leurs préférences. Les troisièmes ou quatrièmes tuniques ont très souvent tendance à s’éloigner des traditions, y compris au club phocéen dont les supporters ont déjà porté du orange, du noir, du gris… et du violet à l’époque où Adidas avait déjà fait ce choix lors de la saison 2017-2018. Les amoureux de l’Olympique de Marseille vont donc attendre le design complet de ce maillot, sachant que rien n’est encore officiel. Contacté par la rédaction de France 3, Puma assure « ne pas pouvoir en dire davantage pour le moment ».
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Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
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18
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142735192560-35

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