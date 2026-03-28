OM : Le futur maillot fuite et fait déjà polémique

Maguarita
C'est beaucoup mieux pour Lens Au lieu d'avoir 3 matchs tous les 3 jours du 9 au 16 mai Ils auront 4 matchs tous les 3 jours du 17 au 29 avril
Bah , tu me découvres Zinzin ? Champion l’artiste … 😂🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Lyon devient la poubelle du réal...😬😬 bon pas grave car lyon c est juste un club de foot....FÉMININES. 😉
Il n'y a qu'un seul champion d'Afrique, et il est Sénégalais.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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🚨LEAK : Le 3ème maillot de l'OM pour la saison 2026-2027 sera principalement violet en hommage aux champs de lavande de Provence. [@Footy_Headlines]